Horóscopo do Amor: veja previsões para o seu signo em setembro de 2025

O mês ganha camadas extras de sensibilidade, revisões e recomeços

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:00)
Zoeira
previsões do horóscopo do amor para setembro de 2025
Legenda: Horóscopo do amor mostra as previsões para o seu signo no mês de setembro de 2025
Foto: Shutterstock

Se amar já é um processo profundo, em setembro ele ganha camadas extras de sensibilidade, revisões e recomeços. O céu do mês está emocionalmente carregado, marcado por eclipses e aspectos desafiadores que nos convidam a olhar com mais sinceridade para o que estamos construindo — ou sustentando — nas nossas relações.

Chamado à cura

Logo no dia 7, a Lua Cheia com Eclipse Lunar Total em Peixes transborda sentimentos que estavam contidos. Romantismo, carências, ilusões… tudo vem à tona. É um momento que pode trazer confusões, términos ou revelações súbitas em relacionamentos. Mas, acima de tudo, é um chamado à cura: o que você está esperando do outro que só você pode se oferecer?

No dia 9, Vênus, planeta do amor e dos afetos, entra em Virgem, e com isso o amor ganha contornos mais terrenos, exigentes, detalhistas. Começamos a desejar relações mais reais, com mais presença e menos fantasia. Essa Vênus quer cuidar, mas também precisa ser cuidada. Quer reciprocidade, demonstrações concretas, gestos que provem que o amor não vive só de palavras.

É preciso ser pé no chão, entretanto

E tem mais: no dia 16, acontece um sextil entre Vênus e Marte, um aspecto fluido que favorece os encontros, as reconciliações e o desejo equilibrado. Mas logo em seguida, no dia 18, Mercúrio entra em Libra — signo dos relacionamentos — e, no mesmo dia, faz oposição a Netuno. Cuidado com idealizações e confusões na comunicação. Pode ser fácil projetar demais, esperar demais, ou interpretar mal o que o outro quer dizer. É preciso escutar com o coração, mas manter o pé no chão.

Nos dias 20 e 21, o clima esquenta: Vênus faz quadratura com Urano, indicando instabilidade nos afetos, surpresas emocionais e até afastamentos repentinos. E logo depois, a Lua Nova com Eclipse Solar Parcial em Virgem (21/09) nos convida a plantar um novo jeito de amar: com mais verdade, mais presença e mais maturidade emocional.

O mês termina com dois grandes eventos: Marte entra em Escorpião (22/09), intensificando os desejos, os ciúmes e as paixões profundas. E o Sol entra em Libra, marcando o Equinócio da Primavera (22/09) — um renascimento para os encontros, uma chance de equilibrar afetos e reencontrar harmonia nos vínculos.

Setembro traz algumas reflexões

  • O amor que você vive hoje te fortalece ou te esgota?
  • Você está amando com consciência ou se perdendo nas repetições do passado?
  • Você ama o outro... ou ama a ideia do que o outro poderia ser?

Esse é um mês para fazer escolhas afetivas mais lúcidas. Para tirar o amor do ideal e colocá-lo na prática. E para lembrar que amar não é se anular — é se revelar. Autenticidade sempre é o caminho. 

Áries

Este é um mês para desacelerar no amor. Com Marte, seu regente, entrando em Escorpião no fim do mês, os sentimentos ganham profundidade — mas também intensidade e possessividade. O Eclipse Lunar pode trazer à tona mágoas mal resolvidas, e a quadratura de Vênus com Urano pode balançar relações instáveis. Evite reações impulsivas: escute antes de agir. No amor, nem tudo se resolve na força — às vezes, é o silêncio que cura.

Touro

Setembro desafia suas certezas no amor. Com Vênus, sua regente, entrando em Virgem, você começa a enxergar o que estava passando despercebido nos pequenos gestos, nas entrelinhas. Mas cuidado: a quadratura com Urano pode provocar rupturas ou conversas desconfortáveis. O que parecia estável pode pedir reinvenção. E aquilo que parecia perdido pode surpreender. Flexibilidade será sua maior aliada.

Gêmeos

O amor, para você, começa nas palavras — mas este mês, elas podem confundir mais do que esclarecer. Mercúrio, seu regente, entra em Libra e te convida a dialogar com mais empatia. Mas a oposição com Netuno no dia 18 alerta: cuidado com mal-entendidos e promessas vagas. No amor, será preciso falar com o coração, e não apenas com a razão. Não tente racionalizar sentimentos — sinta.

Câncer

Os eclipses tocam diretamente suas emoções mais profundas. O Eclipse Lunar em Peixes pode trazer à tona saudades, pendências do passado e até um amor antigo que retorna à memória ou à realidade. Setembro te convida a discernir entre fantasia e reciprocidade. Vênus em Virgem quer vínculos mais práticos e reais. Amar, este mês, é também aprender a colocar limites — sem fechar o coração.

Leão

Setembro balança suas estruturas afetivas. Você pode se sentir mais vulnerável do que gostaria, e tudo isso é parte do processo de amadurecimento emocional. A oposição Mercúrio-Netuno mexe com sua confiança, e a quadratura de Vênus e Urano pode provocar reviravoltas inesperadas. Mas calma: nem toda mudança é perda. Às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que te ensina a ser você mesmo, sem máscaras.

Virgem

Com Vênus transitando pelo seu signo, você se torna ainda mais criteriosa(o) no amor. Mas atenção: o excesso de crítica pode sufocar relações que só precisam de mais leveza. O Eclipse Solar no seu signo marca um novo ciclo afetivo — mais maduro, mais consciente, mais verdadeiro. O amor pode florescer sim, mas só se você aceitar ser vulnerável. Ninguém ama perfeitamente. Mas é no imperfeito que a vida acontece.

Libra

O Sol se prepara para entrar no seu signo e inaugurar sua nova primavera pessoal. Mas antes disso, o mês te convida a revisitar padrões afetivos. Mercúrio em Libra favorece o diálogo, mas a oposição com Netuno pede cuidado com idealizações: você pode estar vendo o outro como gostaria, não como ele realmente é. O Eclipse Solar pode renovar seus desejos e redefinir seus critérios de escolha. Amor exige presença, não perfeição.

Escorpião

Prepare-se: Marte entra no seu signo no fim do mês e acende paixões intensas. Mas antes disso, o Eclipse Lunar em Peixes toca seu coração com memórias e emoções não resolvidas. Pode ser difícil controlar tudo — e isso é justamente o convite do céu: confiar, soltar, permitir-se sentir. A quadratura de Vênus e Urano pode provocar rupturas repentinas ou reencontros surpreendentes. No amor, o controle não é proteção — é prisão.

Sagitário

Setembro traz reflexões profundas sobre como você tem se entregado no amor. Você pode se perceber oscilando entre o desejo de liberdade e a vontade de construir algo duradouro. O Eclipse Lunar ativa seus sonhos, mas também suas ilusões. O desafio será equilibrar expectativas com realidade. Vênus em Virgem te convida a demonstrar amor nos gestos simples. Amar também é cuidar — e permanecer.

Capricórnio

As estruturas afetivas estão em revisão. Você pode sentir que relações estáveis estão sendo testadas — e estão mesmo. Mas não para ruir, e sim para se fortalecer. A quadratura de Vênus com Urano pode trazer encontros inesperados ou romper com o que estava estagnado. O Eclipse Solar reorganiza seus afetos: o que você quer construir daqui pra frente? O amor só vale a pena se fizer sentido com o seu caminho.

Aquário

Relações pedem mais presença. Setembro pode trazer desconfortos em vínculos que ficaram tempo demais na superficialidade. Vênus em Virgem exige compromisso com a realidade e Urano — seu regente — bagunça o que parecia sob controle. Pode haver mudanças de rota no amor. Mas o que vier, virá para libertar. Só continue em relações onde você possa ser verdadeiramente você.

Peixes

Com o Eclipse Lunar acontecendo no seu signo, o amor te atravessa de forma intensa — e às vezes dolorosa. Você pode se ver revivendo padrões do passado ou se despedindo de alguém que já não te vê com o coração. Mas calma: há recomeços à vista. O Eclipse Solar em Virgem te ajuda a enxergar com mais clareza o que antes era só sensação. Amar, este mês, será também um ato de cura. E cura, às vezes, começa com um adeus.

