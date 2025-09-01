Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Horóscopo Chinês: veja as previsões de setembro de 2025 para cada signo

Setembro chega sob a regência do Galo, conhecido por sua precisão, sua disciplina e um olhar aguçado para os detalhes

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:10)
Zoeira
previsões do horóscopo chinês para o mês de setembro de 2025
Legenda: Previsões para signos baseados no Horóscopo Chinês mensal para setembro de 2025
Foto: Lukas Kursk/Shutterstock

O mês de setembro de 2025 chega sob a regência do Galo, signo do horóscopo chinês conhecido por sua precisão, sua disciplina e um olhar aguçado para os detalhes. Em um ano regido pela Serpente, o Galo reforça a necessidade de estratégia, prudência e escolhas bem fundamentadas. É como se a vida nos pedisse agora menos improviso e mais consistência — não basta sonhar, é preciso colocar ordem no que foi iniciado.

A energia do Galo desperta foco, organização e senso crítico. Setembro será um mês propício para revisar rotinas, cortar excessos e alinhar intenções com ações práticas. É tempo de observar o que realmente tem valor e investir nisso com dedicação. Mas atenção: essa clareza pode se transformar em rigidez ou perfeccionismo se não houver espaço para flexibilidade e leveza.

No campo das relações, o Galo ensina que sinceridade é fundamental, mas precisa ser temperada com delicadeza para não ferir. No trabalho, quem se dedicar com afinco, atenção aos detalhes e ética terá grandes avanços. Setembro, portanto, é um convite para cultivar ordem externa e também clareza interna: ajustar prioridades, refinar processos e lembrar que o verdadeiro brilho não está apenas em fazer, mas em fazer com propósito.

Rato

Setembro pede que você organize melhor suas ideias e selecione com clareza onde investir sua energia. Sua mente pode estar acelerada, mas não se cobre perfeição: priorize pequenas vitórias. Ao estruturar melhor sua rotina, você encontra espaço para nutrir sonhos maiores.

Boi

Este mês traz um convite a fortalecer raízes. É tempo de cultivar paciência, cuidar da saúde e confiar no tempo das coisas. O sucesso vem com disciplina e presença. Evite resistir às mudanças — às vezes, soltar o controle é a maior prova de força.

Tigre

Para você, Setembro é ação e coragem. Mas cuidado: nem tudo precisa ser resolvido na pressa. Use sua energia para iniciar novos projetos, sim, mas também para ouvir mais e planejar. O equilíbrio entre ousadia e estratégia abre portas importantes.

Coelho

A sensibilidade estará em alta. Emoções podem transbordar, mas também abrirão caminhos de cura e conexão verdadeira. Setembro pede que você confie mais no seu sentir e não se esconda atrás da racionalidade. Cultive gentilezas: elas se multiplicam.

Dragão

Seu brilho natural se intensifica, mas a vida pede que você use essa força de maneira sábia. Não se perca em excessos de ego ou autoritarismo. Liderar com o coração será seu maior poder neste mês. É tempo de inspirar, não de dominar.

Serpente

Sabedoria é sua marca, e setembro ativa sua intuição. Escute os sinais, os sonhos e a voz interior. Cuidado apenas para não se isolar demais. Sua profundidade pode ser ponte de cura também para os outros, desde que você se permita compartilhar.

Cavalo

Sua natureza livre pode sentir-se impaciente, mas setembro pede calma e estratégia. Viagens, estudos e conexões com pessoas diferentes trazem insights preciosos. Lembre-se: não é correr mais rápido, mas andar na direção certa.

Cabra

Seu coração compassivo encontra desafios este mês: como cuidar sem se anular? Setembro traz lições sobre limites saudáveis e autoestima. É hora de dizer não sem culpa e investir em projetos que tragam alegria, não apenas obrigação.

Macaco

Sua criatividade está em alta, e setembro traz boas oportunidades para mostrar ideias inovadoras. Mas não caia na dispersão: foque em um ou dois projetos e verá resultados surpreendentes. A leveza é sua aliada, mas disciplina será sua vitória.

Galo

O mês pede organização e clareza — e isso combina com você. Use a energia virginiana para estruturar planos, ajustar rotinas e limpar excessos. Mas cuidado com críticas exageradas, tanto a si mesmo quanto aos outros. Foque no que floresce.

Cão

Setembro desperta em você lealdade e senso de justiça. Mas cuidado para não carregar o peso de todos. Aprenda a confiar que cada um tem seu caminho. Foque em fortalecer suas próprias bases e abrir espaço para parcerias equilibradas.

Javali

Alegria e prazer ganham destaque. Setembro traz chances de desfrutar a vida com mais intensidade, mas também pede consciência para não exagerar em gastos ou promessas. Confie na sua intuição para distinguir o que é só euforia do que é verdadeiro alimento da alma.

Assuntos Relacionados
Foto de William Bonner no Jornal Nacional
Zoeira

William Bonner deixa Jornal Nacional após 29 anos, e César Tralli assume bancada

O jornalista passará a apresentar o Globo Repórter

Redação
Há 14 minutos
previsões dos horóscopos para o mês de setembro de 2025
Zoeira

Horóscopo mensal: veja previsões para os signos no mês de setembro de 2025

Mês promete reviravoltas, revelações e também recomeços

Redação
Há 37 minutos
previsões do horóscopo chinês para o mês de setembro de 2025
Zoeira

Horóscopo Chinês: veja as previsões de setembro de 2025 para cada signo

Setembro chega sob a regência do Galo, conhecido por sua precisão, sua disciplina e um olhar aguçado para os detalhes

Redação
Há 37 minutos
previsões do horóscopo do amor para setembro de 2025
Zoeira

Horóscopo do Amor: veja previsões para o seu signo em setembro de 2025

O mês ganha camadas extras de sensibilidade, revisões e recomeços

Redação
Há 37 minutos
Confira as grandes estreias nos cinemas em setembro; veja a lista
Zoeira

Confira as grandes estreias nos cinemas em setembro; veja a lista

Tem longa cearense, duas adaptações de Stephen King, além de um romance com indicados ao Oscar e filme estrelado por Leonardo DiCaprio

Lucas Monteiro
Há 1 hora
O novo álbum de Taylor Swift será lançado em outubro
Zoeira

Spotify anuncia recorde histórico de pré-saves com novo álbum de Taylor Swift

"The Life of a Showgirl" se torna o disco mais aguardado da plataforma

Redação
Há 2 horas
Daniela e Felipe B. se abraçam no mezanino do MasterChef Brasil
Zoeira

Quem deve vencer a 12ª temporada do MasterChef Brasil? Vote na enquete

Público não define quais os vencedores do reality show, mas torcidas se dividem nas redes sociais

Mylena Gadelha
01 de Setembro de 2025
Troféu do programa da Band MasterChef Brasil
Zoeira

Relembre cinco campeões icônicos do MasterChef Brasil

Final da 12ª temporada do reality vai ao ar na terça (2) e mais um campeão será conhecido

Foto de David Luiz se pronunciando
Zoeira

David Luiz nega ameaças e caso com suposta ex-affair cearense: 'Nunca estive com essa pessoa'

O jogador nega ter se envolvido com a jovem cearense

Redação
01 de Setembro de 2025
Cena de um casal sorridente em um casamento, trocando olhares carinhosos em um ambiente elegante com iluminação suave e decoração acolhedora.
Zoeira

TV Globo exibe 'Jogada Certa' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (1º) traz romance para o público de casa

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Celina irá se encantar com Olavinho
Zoeira

Romance inesperado entre Celina e Olavo movimenta remake de 'Vale Tudo'

Os personagens irão iniciar envolvimento amoroso nos próximos capítulos da novela

Redação
01 de Setembro de 2025
Confira as grandes estreias no streaming em setembro; veja a lista
Zoeira

Confira as grandes estreias no streaming em setembro

Novas temporadas de séries aclamadas, retorno de realitys de sucesso e tramas inéditas marcam o mês

Lucas Monteiro
01 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Nicolas Prattes e André Luiz Miranda
Zoeira

Por onde andam as crianças de 'Terra Nostra'?

Novela será reprisada em 'Vale a Pena Ver de Novo'

horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
01 de Setembro de 2025