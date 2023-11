Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após acidente doméstico

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês nesta sexta-feira (17) após sofrer um acidente doméstico. Ele estava internado desde o último sábado (11) por conta de uma queda de escada. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o apresentador do programa A Praça é Nossa, do SBT, machucou a costela e bateu a cabeça fortemente. O acidente teria ocorrido na casa de campo do artista.

Por meio das redes sociais, o artista comemorou a alta, agradecendo o cuidado da equipe médica e o carinho da família e dos fãs. "Como sempre essa equipe maravilhosa do doutor Roberto Kalil cuidou de mim com o maior carinho, responsabilidade e eficiência. Agradeço também a equipe de neurologia do doutor Tuma! Agradeço minha esposa Renata pelo amor e cuidado comigo. E não posso agradecer ao carinho dos meus fãs. Estou de alta", escreveu ele em uma publicação no Instagram.

Por conta do acidente doméstico, as gravações do programa comandado por Carlos Alberto de Nóbrega ficaram suspensas durante a internação do humorista.