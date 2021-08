'Bebê do Nirvana' processa banda por pornografia infantil e exploração sexual

Spencer Elden, o bebê nu que aparece na capa do álbum Nevermind, do Nirvana, está processando a banda, alegando que foi explorado sexualmente quando participou da arte, considerada uma das mais icônicas do rock.

Conforme o jornal britânico The Guardian, o processo, movido em um tribunal da Califórnia, nos Estados Unidos, cita diversos nomes, incluindo os de membros da banda, da viúva de Kurt Cobain, Courtney Love, além das gravadoras que lançaram ou distribuíram o álbum nas últimas três décadas.

Elden alega que os réus produziram e distribuíram pornografia infantil com a imagem, que o mostra nu, com a genitália visível, nadando em direção a uma nota de um dólar. Nevermind foi lançado em 1991.

Legenda: Aos 25 anos, em 2016, Elden disse que era “meio assustador que muitas pessoas me viram nu. Me sinto a maior estrela pornô do mundo” Foto: reprodução

Ainda segundo a publicação, ele pede uma indenização de US$ 150 mil (cerca de R$ 787 mil) de cada uma das 15 partes envolvidas e deseja que o caso seja analisado por um júri.

Os advogados afirmam que a imagem na capa do álbum é "sexualmente gráfica", e que fez com que Elden se assemelhasse a "um trabalhador do sexo — agarrando-se a uma nota de um dólar".

Os defensores ainda disseram que o cliente nunca foi pago para aparecer na capa, e que os pais nunca assinaram um contrato de autorização de imagem, feita especificamente para a capa do álbum. Informações anteriores indicam que, na época, os pais de Elden receberam US$ 250.

Ele tinha quatro meses quando a foto foi realizada e disse que ela lhe causou "danos ao longo da vida", incluindo "sofrimento emocional extremo e permanente com manifestações físicas", além de perda de educação, salários e "prazer de vida".

Em 2016, no aniversário de 25 anos do lançamento do álbum, Elden recriou a imagem com o jornal New York Post, dizendo: “É legal, mas estranho fazer parte de algo tão importante que eu nem me lembro”. Na nova foto ele aparece de calção.

No mesmo ano, ele também afirmou: “recentemente, tenho pensado: 'e se eu não estivesse bem com o meu maldito pênis sendo mostrado para todo mundo?' Eu realmente não tive escolha." Ele já havia recriado a imagem para a revista Rolling Stone, aos 10 anos.

Em 2007, ele disse ao Sunday Times que era “meio assustador que muitas pessoas me viram nu. Me sinto a maior estrela pornô do mundo”.

Ao The Guardian, o design responsável pela capa, Robert Fisher, explicou que a imagem foi inspirada por Kurt Cobain ao assistir um documentário sobre bebês nascendo debaixo d'água. “[Ele] achou que a imagem daria uma capa legal. Essa visão era um pouco gráfica demais, então optamos pelo bebê nadador ”.

A arte do álbum é interpretada por muitos fãs como cômica, que sugere satiricamente que a banda, que havia assinado com uma grande gravadora para o álbum, estava em busca de dinheiro.

O fotógrafo Kirk Weddle, responsável pela imagem, disse ao jornal britânico em 2019: “ainda estou em contato com Spencer. Eu costumava pensar: 'Cara, quando aquele garoto tiver 16 anos, ele vai me odiar!' Ele não sabe, mas está em conflito com a imagem. Ele sente que todo mundo ganhou dinheiro com isso e ele não. Acho que ele merece algo. Mas são sempre as gravadoras que ganham dinheiro.”