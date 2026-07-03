Velório e enterro de Neto Araújo acontecem em Pendências (RN)

Cerimônia é aberta ao público para que familiares.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 10:19

O velório do cantor Neto Araújo, vocalista da banda de forró Collo de Menina, teve inicio na noite de quinta-feira (2), no Ginásio Poliesportivo Otto Bezerra de Medeiros, em Pendências, no Rio Grande do Norte. O sepultamento está marcado para as 16h desta sexta-feira (3), no Cemitério São Francisco, também no município.

A cerimônia será aberta ao público para que familiares, amigos e fãs possam prestar as últimas homenagens ao artista. As informações sobre o velório e o enterro foram divulgadas pela própria banda nas redes sociais.

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Em nota, o grupo agradeceu pelas mensagens de apoio e pediu orações para os familiares e integrantes da Collo de Menina neste momento de luto.

Neto Araújo morreu nesta quinta-feira (2), aos 42 anos. A morte foi confirmada pela banda por meio de uma publicação nas redes sociais. O cantor havia completado 42 anos na última terça-feira (30).

Morte por infarto

Em entrevista ao É Hit, canal de música do Diário do Nordeste, o empresário Bervan Morais, um dos proprietários da Collo de Menina e responsável pela agenda de shows do grupo, informou que Neto estava de folga em sua cidade natal, Pendências (RN), quando passou mal e sofreu um infarto.

Segundo o empresário, o cantor estava em casa no momento em que começou a sentir os sintomas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Neto Araújo teve três passagens pela Collo de Menina ao longo da carreira e era um dos nomes mais conhecidos da trajetória da banda, acumulando sucessos e uma forte ligação com o público do forró. A morte do artista também levou ao cancelamento dos shows que o grupo faria nos próximos dias, enquanto a banda presta homenagens ao cantor e acompanha o período de despedida.

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