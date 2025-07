SANA 2025 Parte 2 começa nesta sexta (18) e público ainda pode garantir ingressos

Com expectativa de reunir mais de 100 mil pessoas em três dias, o Sana 2025 Parte 2 começa nesta sexta-feira (18), no Centro de Eventos do Ceará. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site portalsana.com.br ou diretamente no local do evento. A programação segue até domingo (20), reunindo atrações nacionais e internacionais e uma estrutura voltada para toda a família.

Entre os destaques, estão os atores Tom Welling e Erica Durance — eternizados como Clark Kent e Lois Lane na série Smallville — que participam de painéis e sessões com os fãs. Também estão confirmadas atrações como Lucas Inutilismo, Diogo Defante, o cantor japonês Ayumi Miyazaki, além de dubladores de Demon Slayer e influenciadores da cultura pop.

Considerado o maior evento geek do Norte e Nordeste, o Sana chega à segunda edição de seu 25º ano de história com uma proposta plural: reunir fãs de todas as vertentes da cultura pop — de animes e quadrinhos a games, K-pop, ficção científica, literatura fantástica, cinema e muito mais.

A programação inclui campeonatos, shows, salas temáticas, estandes, esculturas geek, áreas de games e espaços interativos. Tudo foi pensado para criar um ambiente de encontro entre gerações, grupos de amigos e famílias, consolidando o festival como um espaço vivo da cultura geek e pop no Brasil. “O objetivo é que todos se sintam parte dessa grande celebração de 25 anos", afirma Daniel Braga, diretor-presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), organizadora do evento.

Inclusão social

Mais do que um evento voltado para um nicho específico, o Sana se firma como uma experiência abrangente e inclusiva, onde diferentes tribos se reconhecem, celebram suas paixões e compartilham a mesma energia.

“A acessibilidade e a inclusão sempre foram compromissos importantes do Sana. Um dos destaques nesse sentido é o projeto GeekAção, que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura geek. Só nesta edição comemorativa de 25 anos, o projeto vai proporcionar a participação gratuita de 30 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, garantindo que mais pessoas possam viver essa experiência única”, afirma Daniel Braga.

Serviço:

Sana 2025 Parte 2

Data: 18, 19 e 20 de julho de 2025

Local: Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza–CE

Os ingressos estão à venda no site: portalsana.com.br

Instagram: @sana_fcnb