Mundo Unifor 2025: oficinas e palestras gratuitas integram programação deste ano

Evento reúne especialistas do mercado e abre oportunidades de aprendizado para estudantes e interessados. Todas as atividades são gratuitas

Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: 2025 marca a 12º edição do Mundo Unifor
Foto: Ares Soares

Com início marcado para o próximo dia 20 de outubro, o Mundo Unifor chega à sua 12ª edição, com o tema “O mundo em conexão: Natureza, Tecnologia e Humanidades”. A iniciativa promove oportunidades de encontros e aprendizados entre estudantes, comunidade e especialistas renomados do mercado. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. As inscrições podem ser feitas aqui.

A programação deste ano contempla palestras, mesas redondas, minicursos, lançamentos de livros, oficinas, colóquios e simpósios, como os “Encontros Científicos 2025”, além do lançamento do Prêmio de Literatura Unifor 2025, que busca dar visibilidade para novos escritores.

Com palestras que atravessam temas e diversos interesses da sociedade, o Mundo Unifor é o maior evento científico e cultural do Nordeste. A programação completa está disponível no portal oficial.

O evento deste ano reúne convidados de diferentes perfis e áreas, como forma de atrair um público amplo para o evento. Em edições anteriores, personalidades como Bill Clinton e o Nobel da Paz Muhammad Yunus participaram do Mundo Unifor.

Convidados confirmados na edição 2025

  • Vera Laconelli - Psicanalista, diretora do Instituto Gerar de Psicanálise e colunista da Folha de S. Paulo.
  • Vanessa Cavalieri - Juíza titular da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, criadora do protocolo Eu Te Vejo, voltado à prevenção da violência em escolas e ao uso consciente das tecnologias.
  • Luiz Telles - Storyteller e Chief Story Officer do A-LAB, com ampla trajetória em narrativas digitais.
  • Carlos Ferreirinha, fundador da MCF Consultoria e ex-presidente da Louis Vuitton Brasil - referência mundial no mercado do luxo.
  • Alexandre Pellaes - Pesquisador e especialista em novos modelos de gestão e relações humanas no trabalho.

 

Legenda: Vera Laconelli, psicanalista e diretora do Instituto Gerar de Psicanálise e colunista da Folha de S. Paulo
Foto: Divulgação

Prêmio de Literatura Unifor 2025

As inscrições para o Prêmio começam na abertura do Mundo Unifor, no dia 20 de outubro. A cerimônia de lançamento será marcada por uma palestra com o escritor Lira Neto, a partir das 19 horas, na Biblioteca Central da Unifor. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de dezembro de 2025.

A solenidade de premiação está marcada para 17 de março de 2026 e contará com palestra da autora Ana Miranda, que integra a comissão julgadora.

Na categoria “Obra Inédita”, a premiação será a publicação do livro inédito de poesia, com 200 cópias disponíveis para o autor e viagem para a Feira Literária de Paraty 2026 (Flip), com passagens para o Rio de Janeiro e ajuda de custo.

Na categoria “Trabalhos Inéditos – Cartas a Edson Queiroz”, o primeiro colocado recebe 15 exemplares da Coletânea de Cartas. Os participantes do 2º ao 29º colocados recebem 10 exemplares da Coletânea. 

Feira de Carreiras

No dia 21 de outubro, os participantes do Mundo Unifor poderão ter uma visão ampla sobre as possibilidades de atuação no mercado, durante a Feira de Carreiras. De 9h às 21h, os alunos da instituição poderão entrar em contato com recrutadores de diversas empresas, para acessar oportunidades de estágio e trainee.

Mundo Unifor 2025 — “O mundo em conexão: Natureza, Tecnologia e Humanidades”
Data: 20 a 24 de outubro
Inscrições: Portal oficial
Confira a programação completa aqui

