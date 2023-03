Crianças com câncer estão à espera por apadrinhamento na Associação Peter Pan; veja como ajudar

A espera por ajuda para manter uma boa alimentação durante o tratamento contra o câncer reúne, em média, de 85 a 100 crianças e adolescentes atendidas pela Associação Peter Pan, em Fortaleza. A unidade de saúde filantrópica busca parceiros para doação mensal de R$ 90.

São os chamados padrinhos e madrinhas que financiam as cestas com alimentos para distribuição aos pacientes de famílias em situação de vulnerabilidade social. Todo mês, são 800 destas cestas.

8.855 cestas nutricionais Foram distribuídas ao longo de 2022 pela Associação Peter Pan

O público atendido pelo programa de apadrinhamento faz parte do Centro Pediátrico do Câncer. Esse auxílio dado aos pacientes contribui para a continuidade do tratamento, como explicou Sandra Salgado, gerente de Atividades Sociais, à comunicação do Peter Pan.

“É de extrema importância que o paciente esteja forte e bem nutrido para que possa receber as medicações e realizar as quimioterapias sem qualquer intercorrência. Mas, para isso, precisamos da sociedade para que consigamos viabilizar essas cestas”, frisou.

Se não temos padrinhos e madrinhas suficientes para todos, não temos como proporcionar essa assistência

Quem tem interesse em ajudar, basta entrar em contato com a Associação Peter Pan por meio do Whatsapp 98713-0702.

“Muitos dos nossos pacientes são de famílias humildes, que na grande maioria das vezes não tem como proporcionar uma alimentação diferenciada e adequada para a criança ou adolescente em tratamento”, destacou Sandra.

Associação Peter Pan

Mais de 1.000 crianças e adolescentes recebem, todo mês, assistência e apoio ao tratamento contra o câncer na Associação Peter Pan, que foi criada em 1996.

São 16 programas sociais para acompanhar os pacientes do primeiro contato até o pós-tratamento. No último ano, foram mais de 47.480 ações assistenciais.

Legenda: Unidade possui estrutura para atendimento oncológico infantojuvenil Foto: Associação Peter Pan/Reprodução

Em média, cada criança é atendida por 4 programas sociais, como a distribuição de cestas nutricionais, reformas e adaptações de residências, doação de cadeiras de rodas.

Também é realizado apoio em viagens para tratamentos e procedimentos cirúrgicos, além de outras iniciativas.

