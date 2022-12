Menino ganha de Natal a última radioterapia e uma viagem para agradecer a cura ao Padre Cícero

Murilo abriu os olhos, após 10 horas de cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro, e enxergou o amor da tia-mãe Nanda, mais uma vez, em julho. Logo iluminou a sala com o sorriso largo pela presença de quem o acompanha há 13 anos. Presente. Neste dezembro, o menino acordou bem cedo para outro dia inesquecível.

Ainda nem tinha a luz do Sol quando saiu de casa para receber a última sessão de radioterapia. Tocou o sino no Hospital Albert Sabin, em Fortaleza, para dar som ao presente difícil de descrever em palavras. O que ainda poderia esperar naquela quinta-feira (22)?

Neste Natal, o Diário do Nordeste, que conta inúmeras histórias todos os dias, resolveu embrulhar algumas das mais bonitas e entregá-las a você no especial “Histórias de Presente”. Por isso, pode tirar o laço e conhecer o Murilo Costa que aparece para inspirar nesta terceira matéria.

O menino viu o Papai Noel chegar em casa para entregar o pedido feito numa das quase 6 mil cartinhas enviadas à campanha natalina dos Correios. Um celular, um tênis e a certeza de voltar para Juazeiro do Norte, onde quer agradecer ao Padre Cícero pela saúde, foram atendidos.

Esse gesto partiu da sensibilidade de um ou de uma cearense que preferiu não ter seu nome divulgado. Ainda assim, o presente chegou com um recado especial:

“Murilo Costa. Jovem e Sonhador. Lembre que você está vivo. O que isto significa? Você já é um vencedor. Em tudo há um propósito. Acredite: ‘Viver é recomeçar sempre, a cada instante. Se é pra viver, viva loucamente! Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Viver hoje como se não houvesse amanhã’”

Legenda: O menino carrega nas palavras e no sorriso a felicidade por alcançar saúde Foto: Fabiane de Paula

“Cada dia é, por si só, uma vida”. E Murilo coleciona momentos de dor, intensos demais para a maioria de quem tem a sua idade, marcados em cicatrizes na cabeça. Também tem as pernas, os braços e a fala enfraquecidos pelo tratamento.

Isso não impediu, como é importante pontuar, o paciente de se tornar conhecido por abraços calorosos durante a internação. Ação que gostaria de alcançar mais uma pessoa.

"Eu ia dar um abraço, dar um muito obrigado e dizer que Deus mandou esse anjo para entregar esses presentes", responde sobre a possibilidade de encontrar quem realizou o seu sonho.

Murilo Costa Paciente Eu sei que o tratamento é cansativo e tem muito sofrimento, mas desejo que as crianças fiquem boas, que não fiquem com medo, tenham Deus no coração e que o Papai Noel entregue presentes para elas ficarem felizes

As palavras saem com dificuldade devido à timidez, mas evidenciam a fé do menino que rezou durante o tratamento para conseguir se acalmar. Essa talvez tenha sido a lição, ainda meio borrada na memória, da avó.

Murilo foi de ônibus junto dela e do avô para a cidade onde se manifesta a religião de forma particular aos 4 anos. “Se Deus quiser, vou poder ir para o Juazeiro do Norte encontrar o Padre Cícero e dizer muito obrigado por estar em pé e vivo", projeta.

Amor desde o nascimento

Nesta data, quem compartilha da mesma fé, celebra o nascimento de Jesus, que nasceu de forma humilde. Murilo também chegou nesse mundo assim, em Massapê, na região Norte do Estado. A avó e a tia-mãe Nanda fizeram de tudo para o menino ser bem criado.

“Quem criou ele foi minha mãe e eu sempre estive por perto, desde que ele chegou, eu até banhei. Ela dizia que ele era a vida dela e me passou essa missão de vida. Nanda cuida do Murilo pra mim”, conta com os olhos marejados, ao lembrar da morte da mãe em 2015.

Esse compromisso de amor foi requerido de uma forma especial, neste ano, quando Murilo caiu durante uma brincadeira e começou a sentir dores na perna que não passavam. “Eu me ajoelhei chorando e pedi para o Senhor me mostrar um bom médico”, conta Nanda.

Legenda: Tia Nanda precisa ficar na ponta do pé para abraçar o Murilo, que apesar da pouca idade, é maior do que ela Foto: Fabiane de Paula

Murilo foi acompanhado, além da equipe médica do Hospital Albert Sabin, pelos profissionais do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) e da Associação Peter Pan. O menino ganhou o carinho da equipe médica, que o levou até para um jantar na praia de Fortaleza.

"No dia da cirurgia eu ficava pensando 'meu Deus, o que vai acontecer?'. Os médicos e psicólogos me ajudaram e quando eu estava na UTI, abri os olhos e vi a cara da minha madrinha e da minha mãe", lembra.

Uma das pessoas mobilizadas para o atendimento foi Sandra Albuquerque, coordenadora clínica de neurocirurgia do Hospital, que mantém o paciente no coração. “Ele pode estar onde estiver, levanta, corre e vem me abraçar com uma gratidão imensa pelo que ele passou e por ter realizado tudo que precisava para ter saúde”, conta.

A médica dá uma dimensão do diagnóstico do menino: um glioblastoma grau 4. Esse é o tipo mais grave da doença que afeta o sistema nervoso central

“Ele fez a cirurgia e foi encaminhado para a oncologia para fazer o tratamento complementar com quimio e radioterapia. Se não opera, a criança não tem chance de sobrevida”, frisa a especialista.

Cura de presente

Murilo concluiu as sessões de radioterapia previstas no tratamento, mas ainda não há uma data definida para a viagem devido à imunidade dele, que ainda precisa ser acompanhada. Os médicos do menino devem o observar de perto por 5 anos até oficializar a cura.

Ter essa surpresa, no entanto, faz parte do processo para alcançar a saúde plena. “A gente precisa trazer um pouco de conforto do lado espiritual e humano”, detalha Sandra sobre o tratamento contra o câncer.

Legenda: Pedido de Natal de Murilo foi realizado por uma pessoa anônima Foto: Fabiane de Paula

Por isso, surpresas como a que o paciente teve ao ser contemplado pela campanha natalina são parte de um cuidado afetuoso. E esse remédio tem muita eficácia, como comprova a médica nos 15 anos de atuação no Hospital.

“O que eu observo na minha enfermaria, depois de uma confraternização, são as crianças com melhora no estado geral e as mães ficam agradecidas porque os filhos passam muito tempo internados. É um momento de muita dor e de muito sofrimento pelo diagnóstico”, conclui.

Sandra Albuquerque coordenadora clínica de neurocirurgia Quando você está bem, a sua imunidade e autoestima melhoram. Eu acredito que a pessoa, e estou até emocionada falando isso, que está realizando o sonho do Murilo, é muito abençoada

Murilo deve celebrar a saúde no Natal em Massapê, onde pode ficar por uns dias, ao lado da família. "Eu vejo crianças pedindo coisas, até cestas básicas, e se Deus quiser o Papai Noel pode atender elas para ficarem mais felizes como eu", conclui.

