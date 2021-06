Marcos Lessa canta bossa nova em live com Roberto Menescal

O acaso marcou o primeiro encontro entre os músicos Marcos Lessa e Roberto Menescal. Há dez anos, o cearense estava na plateia de uma palestra de Menescal, em Brasília, quando pediu para cantar. Hoje os dois se prepararam para se apresentar em uma live no próximo dia 9, no YouTube, para divulgar sua parceria mais recente: “Deslizando na Canção”.

Em homenagem à bossa nova, o álbum conta com produção de Roberto Menescal, um dos pioneiros do gênero musical no Brasil. O disco traz canções inéditas do próprio compositor e de Marcos Lessa, além da colaboração de outros parceiros, como Fausto Nilo, Marcos Valle, João Donato e Dalwton Moura.

“O Menescal é um cara muito visionário. Ele tem 83 anos, mas ele está trabalhando mais do que nunca, e tem essa visão de trabalhar com gente jovem, com novos cantores. A bossa nova foi um movimento de ruptura com o que havia na época e continua sendo assim até hoje. Ele é um caçador, tá sempre buscando novos cantores. Nessa busca, a gente se encontrou. É muito importante para renovação da bossa nova ter um cantor da minha idade hoje cantando esse estilo”, afirma o cantor Marcos Lessa.

Na live, Lessa e Menescal se encontram virtualmente ao lado do quinteto musical formado por Dudu Holanda (violão), Miqueias dos Santos (baixo), Tito Freitas (piano), Adriano Azevedo (percussão) e Thiago Rocha (sopro). O repertório terá também a releitura de alguns afro-sambas, como "Água de Beber", de Tom Jobim, "Berimbau", de Baden Powell e Vinicius de Moraes.

“A gente vai apresentar o repertório do disco e também, ao longo da live, vai passear por tributos que eu já fiz, de Gonzaguinha e Belchior, o repertório de música popular brasileira que eu venho enaltecendo ao longo desses anos”, acrescenta Lessa.

A live também irá arrecadar recursos para o Centro Cultural Capoeira Água de Beber (CECAB). Durante a transmissão ao vivo, músicos do CECAB realizam uma apresentação com berimbaus e instrumentos percussivos, coro de vozes e uma roda de capoeira.

Além do show, Lessa promove ainda uma roda de conversa em formato virtual com o Centro Cultural Bom Jardim direcionada ao público jovem dos bairros com os menores índices de desenvolvimento humano de Fortaleza.

Bossa nova

A bossa nova é a alma do disco “Deslizando na Canção”. Para Marcos Lessa, o álbum representa uma ponte aérea entre o Ceará e o Rio de Janeiro, já que promove em 13 músicas o encontro entre culturas de diferentes regiões do Brasil.

“(O disco) agregou muito também a bossa porque eu sou cearense cantando bossa nova, não sou um carioca cantando bossa nova. Traz também a bossa um outro tempero, o do meu sotaque. Eu canto bossa nova com sotaque cearense. Em alguns arranjos, trouxemos referências da nossa regionalidade. Ficou um sincretismo muito legal”, pontua Marcos.

Além da mistura entre os arranjos cariocas e o sotaque cearense, “Deslizando na Canção” também aparece como um encontro entre diferentes gerações da música popular brasileira.

“O trabalho é não só uma renovação, mas também uma perpetuação e uma união (da bossa nova). A gente tem músicas de compositores consagrados, cariocas, como o próprio Menescal, Ronaldo Bôscoli, Marcos Valle, João Donato, dividindo repertório com compositores cearenses, como eu e Dalwton Moura. Ele é um encontro de um bocado de gerações enquanto de estados e culturas, a cultura da bossa, do Rio, com a cultura da gente, nosso regionalismo”, completa.

Serviço

Live Marcos Lessa com Roberto Menescal

Dia 9 de julho, a partir das 20h, no YouTube