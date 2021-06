Compositor cearense Juruviara lança single "perdido" 10 anos após gravação

O cantor e compositor cearense Juruviara lança nesta terça-feira (29) o quarto single do seu novo EP "Cantiga". A canção "Asa" dá continuidade ao lançamento em série do novo trabalho do artista, que está sendo disponibilizado em todas as plataformas de streaming.

Leia mais Verso Artista plástico cearense expõe série de obras em bienal no Equador

"Asa" foi gravada originalmente há 10 anos, mas ficou guardada durante todo esse tempo. A música é resultado de uma parceria entre Juruviara e seu amigo Eduardo Ferraz.

Foi somente em 2016, durante uma viagem a João Pessoa, em visita a casa do amigo, quando Juruviara reencontrou "Asa", que chegou até ele como forma de presente. Desde então, a canção recebeu novos versos do autor e arranjos do do mestre Tarcísio Sardinha.

Cantiga

O EP conta com sete faixas musicais que imprimem a regionalidade cearense. Passeando do litoral ao sertão, o novo trabalho revela raízes musicais do artista por meio de uma diversidade de ritmos e estilos, como chorinho, forró e balada.

"Cantiga" também abraça músicas de outros compositores nordestinos, como Fernando Rosa, Tarcísio Sardinha e Titá Moura.