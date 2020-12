Barack Obama inclui 'Bacurau' em lista de melhores filmes e séries de 2020

Barack Obama incluiu "Bacurau", filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, em sua lista de filmes preferidos do ano. Nesta sexta-feira (18), o ex-presidente dos Estados Unidos compartilhou nas redes sociais uma seleção dos filmes e séries que mais gostou em 2020.

"Como todo mundo, nós ficamos muito presos em casa neste ano e, com o streaming borrando ainda mais os limites entre filmes teatrais e filmes de televisão, ampliei a lista para incluir narrativas visuais de que gostei este ano, independentemente do formato", tuitou Obama.

O diretor Kleber Mendonça Filho repostou a publicação em suas redes sociais. "Taí uma lista. Grato. Um grande abraço para todo mundo no Povoado da Barra, a 24kms de Parelhas, sertão do Seridó, RN", comentou.

Além do filme brasileiro, a lista também traz os títulos como "Mank", "Soul" e "Uma Mulher Alta". Como primeira indicação na seleção está o filme "A Voz Suprema do Blues", com a atriz Viola David. O longa também foi o último de Chadwick Boseman e tem estreia prevista para esta sexta-feira (18).

Já na categoria de séries, Obama traz "Gambito da Rainha", "I May Destroy You", "Mrs. America", "The Good Place", "The Boys" e "Better Call Saul" na lista.

Na quinta (17), o ex-presidente dos Estados Unidos também compartilhou uma lista de livros favoritos de 2020.

