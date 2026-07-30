App do Bradesco fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta quinta (30)

Clientes do banco Bradesco relataram instabilidades ao usar o aplicativo oficial da instituição, na tarde desta quinta-feira (30).

Segundo dados da plataforma Downdetector, que monitora falhas em serviços online, 232 notificações de problemas haviam sido registradas por volta das 13h40.

Dentre a porcentagem de reclamações exibidas no site, a principal está relacionada à dificuldade em realizar pagamentos via Pix, com 62%.

Outros 21% dos relatos apontam dificuldade de acesso ao aplicativo do banco para pessoas físicas. Já 10% dos usuários afirmam não conseguirem utilizar o serviço de cartões de crédito.

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Usuários reclamam em redes sociais

Na plataforma X, usuários reclamam da dificuldade de acesso ao aplicativo do Bradesco. "Fiz um pix, o dinheiro saiu da minha conta, mas não chegou na outra e não aparece essa saída no extrato. O que é isso?", questionou um perfil.

"Estou revoltada com isso. O dinheiro simplesmente foi bloqueado, saiu da conta e não chegou ao seu destino. isso é um absurdo enorme!", publicou outra usuária, com o mesmo problema

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Bradesco, mas até a publicação desta matéria, o banco não havia se pronunciado oficialmente sobre as reclamações.