Anthropic bloqueia modelos e ferramentas de IA para atender exigência dos EUA

A empresa Anthropic anunciou a suspensão temporária de dois de seus modelos mais avançados de inteligência artificial na sexta-feira (12). A medida foi tomada após receber uma determinação do governo dos Estados Unidos, que alegou preocupações de segurança nacional.

Segundo a empresa, a ordem exige o bloqueio dos modelos Claude Fable 5 e Claude Mythos 5 para cidadãos estrangeiros, estejam eles dentro ou fora do território estadunidense. Conforme o g1, com informações da Deutsche Welle, Isso também se aplicava para funcionários estrangeiros da própria companhia.

Como eles não conseguiram interromper o uso parcial, ou seja, apenas para esse grupo. Por isso, para cumprir a diretriz, o acesso às ferramentas foi interrompido para todos os clientes.

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No início deste ano, Anthropic e o governo dos EUA já não tinham conseguido entrar em acordo durante negociações sobre o uso da tecnologia da empresa por militares e agências de inteligência estadunidenses.

Nesse cenário, especialistas acreditam que restrição pode afetar os planos da companhia de abrir capital ainda em 2026, em meio a preocupações de investidores sobre riscos regulatórios.

Quais os modelos mais afetados?

Os modelos afetados estão entre os mais avançados da família Claude. O Fable 5 era disponibilizado ao público, enquanto o Mythos 5 tinha acesso restrito a organizações autorizadas.

Segundo a Anthropic, o modelo possui capacidade de identificar vulnerabilidades em softwares e falhas de código que poderiam ser exploradas em ataques cibernéticos.

A tecnologia vinha sendo utilizada por órgãos governamentais e empresas selecionadas para detectar e corrigir brechas de segurança. Porém, analistas apontaram que ferramentas com esse nível de capacidade podem acelerar ataques sofisticados caso fossem utilizadas de forma indevida.

A Anthropic contesta a necessidade da restrição. Em comunicado, a companhia afirmou que seus testes identificaram apenas um número limitado de vulnerabilidades já conhecidas e argumentou que uma aplicação ampla da regra poderia dificultar o lançamento de novos modelos avançados de inteligência artificial por todo o setor.