Jiboia de 1,5 metro é encontrada em motor de carro em Caruaru, no PE

Uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro foi encontrada dentro do motor de uma caminhonete, na manhã deste sábado (6), na BR-104, em Caruaru, no interior de Pernambuco.

Segundo o g1, o motorista encontrou o animal no momento em que abriu o capô para colocar água no veículo.

Após acionar a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes tentaram retirar o animal, que estava enroscado e preso em uma área de difícil acesso.

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Bombeiros fizeram resgate

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado e conseguiu resgatar a jiboia em segurança.

A PRF informou que o animal não apresentava ferimentos. Após passar por avaliação, a cobra será devolvida ao seu habitat natural.