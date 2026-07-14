Mulher tem parte da cabeça raspada ao realizar exame para primeira CNH: 'Pura maldade'

Jovem realizou o exame para emitir a primeira carteira de habilitação.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 16:57
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Legenda: Mulher registrou um B.O. contra o caso.
Foto: Reprodução/redes sociais.

Uma mulher denunciou que teve danos no cabelo após realizar um exame toxicológico numa clínica em João Pessoa, na Paraíba.

Ela relata que teve parte da cabeça raspada pelo laboratório ao realizar o exame, exigido para a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Ana Karolina contou que a profissional responsável por realizar o procedimento acabou retirando uma grande quantidade de fios, que causaram falhas visíveis no couro cabeludo dela.

Em reação, registrou um boletim de ocorrência e busca reparação judicial. As informações são do jornal O Globo.

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Em vídeos publicados nas redes sociais, a jovem mostrou como ficou o cabelo após realizar o procedimento, que a teria deixado abalada. "A mulher fez isso por pura maldade", disse. 

"Perguntei se ela estava cortando apenas os 3 centímetros necessários, e ela respondeu que 'sim'. Após a primeira coleta, disse que o material não servia. Então, cortou meu cabelo novamente. Foi nessa segunda tentativa que ela deixou um buraco enorme e muito visível na minha cabeça", descreveu. 

Jovem disse que mudou o penteado para tentar esconder as falhas.
Legenda: Jovem disse que mudou o penteado para tentar esconder as falhas.
Foto: reprodução/redes sociais.

Segundo o Ministério dos Transportes, o exame toxicológico é obrigatório para condutores das categorias C, D e E.

Recentemente, também passou a ser exigido para emissão da primeira CNH nas categorias A e B

Nele, o laboratório colhe amostras de cabelo, pelo ou unhas e usa o material para verificar o consumo, ativo ou não, de substâncias psicoativas, em análise retrospectiva mínima de 90 dias.  

A regulamentação do teste, conforme O Globo, estipula que, em caso de amostra de cabelo, os fios devem ser coletados preferencialmente na região posterior da cabeça, próxima à nuca, de forma que não deixem falhas aparentes. 

A quantidade de cabelo necessária para o exame corresponde, em geral, à espessura aproximada da carga de uma caneta esferográfica

Devido ao dano estético, Ana Karolina contou que precisou alterar o penteado para esconder a área raspada.

Ela também questionou a conduta da clínica e disse que não foi informada previamente sobre a quantidade de fios que seria retirada durante o teste. 

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