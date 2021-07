Idoso recebe pagamento com nota falsa de R$ 420 de golpista, em Minas Gerais

Um homem de 75 anos recebeu uma nota falsa de R$ 420 como pagamento de um empréstimo, no município de Unaí, em Minas Gerais. O golpista devia R$ 100 ao idoso, que devolveu R$ 320 de troco. As informações são do G1.

A cédula tinha desenhos de bicho-preguiça e de folhas de maconha. Ao portal, o tenente Henrique Hiroshi Asanome disse que o golpista trabalhava em uma fazenda vizinha à residência da vítima.

“Ele pediu R$ 100 emprestado para o idoso e voltou para pagá-lo com a nota falsa. A vítima falou que nunca tinha visto a cédula, mas o autor afirmou que tinha sacado o falso dinheiro em um caixa eletrônico de um banco em Unaí. Ele se aproveitou da situação para ludibriar o idoso", explicou.

Os policiais foram para o local onde o suspeito morava temporariamente após a denúncia. Ao chegarem, afirmam terem encontrado um “pé de maconha, um embrulho grande contendo um tablete e duas porções da droga”, além de “outra porção de maconha e R$ 56”.

O suspeito está em liberdade condicional e tem passagens por roubo e receptação. Ele foi conduzido para a delegacia.

Como identificar cédulas falsas

De acordo o Banco Central (BC), o real tem duas famílias de notas, ambas igualmente válidas. A segunda família foi criada para agregar elementos gráficos e elementos antifalsificação mais modernos.

O BC tem recolhido as notas da primeira família conforme sofrem desgaste. Assim, gradativamente, as notas da segunda família se tornam predominantes.

As cédulas são caracterizadas por exibir a efígie da República de um lado e animais da fauna nacional de outro.

