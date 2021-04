Em data de aniversário de Gugu Liberato, Rose Miriam e Thiago Salvático fazem homenagem

O apresentador Gugu Liberato, morto em um acidente doméstico em 2019, completaria 62 anos neste sábado (10). E para marcar a data, a ex-mulher, Rose Miriam, fez uma sequência de publicações no Instagram.



"Meu eterno amor. E a ele minha eterna gratidão", afirmou ela ao postar uma foto do casal com os três filhos: João Augusto, 19, e as gêmeas Marina e Sofia, 17. "Amor verdadeiro... Meu querido amor... Que Deus te proteja e te guarde", completou Rose.



Uma das filhas gêmeas de Gugu também usou as redes sociais para homenagear o pai. "Hoje é o aniversário da pessoa mais divertida, carinhosa e querida do mundo", afirmou ela em uma montagem com várias fotos em seu stories.

Legenda: Thiago Salvático publicou fotos em momentos de lazer com Gugu Liberato Foto: Reprodução/Instagram

O chef de cozinha Thiago Salvático também não deixou a data passar em branco. Apontado como namorado do apresentador, ele afirmou nas redes sociais que gostaria de rever o artista. "Te amo para sempre, feliz aniversário", postou ele. "Queria poder revê-lo mais uma vez. Você voou para o céu, transformando-se em um lindo anjo, cuidando de todos nós. Amor, você deixou uma saudade enorme, mas vou ficar firme por você e por mim".

Redes sociais com boas notícias

Também para celebrar a data, as redes sociais de Gugu ganharam um novo impulso neste sábado (10), sendo transformadas na "Rede Gugu de Boas Notícias". De acordo com a assessoria da família, elas vão disseminar informações positivas e bons exemplos, tanto do Brasil quanto do mundo.



A ideia é que, diariamente, serão compartilhadas "histórias transformadoras, iniciativas em prol de um mundo melhor, indicação de lugares, livros, filmes, ações inspiradoras e informações em áreas como saúde, vida saudável, sustentabilidade, educação e projetos voltados para a conscientização da humanidade".

O projeto conta com a participação dos filhos de Gugu, João Augusto, Marina e Sofia Liberato. A curadoria ficará por conta da jornalista Esther Rocha, que acompanhou o apresentador durante boa parte de sua carreira. "Este é nosso presente de aniversário para essa pessoa tão querida que tanta falta nos faz", dizem os colaboradores

