Dia dos Primos: 10 mensagens para compartilhar nesta data especial
Data é comemorada nesta sexta-feira, 26 de agosto
Escrito por
Nathália Paula Braga* nathalia.braga@svm.com.br
Há pessoas que ocupam um espaço especial no coração. São companheiros dos primeiros passos, das brincadeiras descobertas na infância e das festinhas de aniversário que marcam a memória. Alguns chegam a ser tão próximos quanto irmãos. Eles são nossos primos.
Neste 26 de setembro, a celebração vai além do calendário: o Dia dos Primos resgata histórias compartilhadas e reafirma laços que se renovam a cada geração.
Apesar de não haver um registro oficial da origem da data, o que realmente importa são laços afetivos que se constroem desde a infância e representam uma oportunidade de reafirmar essa amizade ou de resgatá-la, caso tenha se perdido.
10 mensagens especiais para você compartilhar com quem carrega esse título na sua vida
- Alguns estão sempre por perto, outros seguem caminhos diferentes, mas todos têm um lugar no coração. Feliz dia dos Primos!
- Aconteça o que acontecer, sei que posso contar sempre com vocês. Feliz Dia dos Primos!
- Às vezes é dentro da própria família que encontramos nossos melhores amigos. Feliz dia dos Primos!
- Não há distância capaz de apagar todos os dias inesquecíveis que vivemos juntos. Primos estão para sempre em nosso coração. Feliz dia dos Primos!
- O Dia dos Primos é uma oportunidade de agradecer por cada abraço, cada conversa e cada momento compartilhado. Feliz dia dos Primos!
- Primo é quase irmão que a vida nos deu. Feliz dia, parabéns pra nós!
- Aos primos distantes: a saudade é prova de que os laços de afeto resistem ao tempo e a distância. Feliz dia dos Primos!
- Todo grupo de primos tem o engraçado, o sério, o sumido e o “primo favorito da vó”. Feliz dia dos Primos!
- Quem nunca teve um primo cúmplice nas artes das férias, não sabe o que é infância de verdade. Feliz dia dos Primos!
- Feliz Dia dos Primos para todos: os presentes, os distantes, os que viraram família de coração.