Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dia dos Primos: 10 mensagens para compartilhar nesta data especial

Data é comemorada nesta sexta-feira, 26 de agosto

Escrito por
Nathália Paula Braga* nathalia.braga@svm.com.br
País
Foto de duas crianças brancas e uma negra brincando em uma sala de casa.
Legenda: O Dia dos Primos reafirma laços que se renovam a cada geração.
Foto: Shutterstock.

Há pessoas que ocupam um espaço especial no coração. São companheiros dos primeiros passos, das brincadeiras descobertas na infância e das festinhas de aniversário que marcam a memória. Alguns chegam a ser tão próximos quanto irmãos. Eles são nossos primos

Neste 26 de setembro, a celebração vai além do calendário: o Dia dos Primos resgata histórias compartilhadas e reafirma laços que se renovam a cada geração.

Apesar de não haver um registro oficial da origem da data, o que realmente importa são laços afetivos que se constroem desde a infância e representam uma oportunidade de reafirmar essa amizade ou de resgatá-la, caso tenha se perdido.

10 mensagens especiais para você compartilhar com quem carrega esse título na sua vida

  1.  Alguns estão sempre por perto, outros seguem caminhos diferentes, mas todos têm um lugar no coração. Feliz dia dos Primos!
  2. Aconteça o que acontecer, sei que posso contar sempre com vocês. Feliz Dia dos Primos!
  3. Às vezes é dentro da própria família que encontramos nossos melhores amigos. Feliz dia dos Primos!
  4. Não há distância capaz de apagar todos os dias inesquecíveis que vivemos juntos. Primos estão para sempre em nosso coração. Feliz dia dos Primos!
  5. O Dia dos Primos é uma oportunidade de agradecer por cada abraço, cada conversa e cada momento compartilhado. Feliz dia dos Primos!
  6. Primo é quase irmão que a vida nos deu. Feliz dia, parabéns pra nós!
  7. Aos primos distantes: a saudade é prova de que os laços de afeto resistem ao tempo e a distância. Feliz dia dos Primos!
  8. Todo grupo de primos tem o engraçado, o sério, o sumido e o “primo favorito da vó”. Feliz dia dos Primos!
  9. Quem nunca teve um primo cúmplice nas artes das férias, não sabe o que é infância de verdade. Feliz dia dos Primos!
  10. Feliz Dia dos Primos para todos: os presentes, os distantes, os que viraram família de coração.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita. 

 
Foto de duas crianças brancas e uma negra brincando em uma sala de casa.
País

Dia dos Primos: 10 mensagens para compartilhar nesta data especial

Data é comemorada nesta sexta-feira, 26 de agosto

Nathália Paula Braga*
Há 2 horas
Imagem de viaturas da Polícia Militar de São Paulo para matéria sobre PCC que usava motéis, postos e franquias para lavar dinheiro
País

PCC usava motéis e postos em São Paulo para lavar dinheiro

As investigações foram realizadas pela Receita Federal, Polícia Militar e Ministério Público de São Paulo

Redação
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra como ficou avião que caiu no Pantanal após acidente, com detalhes da aeronave destruída e impacto visível na paisagem ao redor.
País

Avião que caiu no pantanal fazia voo irregular, diz Polícia

Queda causou a morte dos quatro ocupantes, entre eles o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o arquiteto chinês Kongjian Yu

Redação
25 de Setembro de 2025
São Cosme e Damião
País

Quando é o Dia de São Cosme e Damião? Veja por que a data varia entre 26 e 27 de setembro

Sincretismo religioso explica as diferenças nas comemorações dos Santos no Brasil

Nathália Paula Braga*
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra a aeronave destruída no solo.
País

Manada de porcos selvagens pode ter causado arremetida de avião que caiu no Pantanal

Corpo de Bombeiros investiga hipótese; acidente deixou quatro mortos

Redação
24 de Setembro de 2025
foto do arquiteto Kongjian Yu, uma das vítimas do acidente aéreo na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.
País

Saiba quem era o arquiteto que morreu em acidente de avião em MS

Criador das "cidades-esponja", Kongjian Yu era referência da arquitetura moderna

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz
País

Cineasta morto em queda de avião dirigiu série sobre desastre da Chapecoense

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era diretor especializado em documentários e obras de não-ficção

Renato Bezerra
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra destroços do avião que caiu no MS
País

Avião cai e mata quatro pessoas no Pantanal de MS

Entre as vítimas está o arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagens do Polícia homem flagrado se masturbando na frente de adolescente em UBS.
País

Polícia procura homem flagrado se masturbando na frente de adolescente em UBS

O caso ocorreu em Manaus

Redação
23 de Setembro de 2025
Colagem de fotos do influenciador Luiz Perillo que recebe o transplante de cinco órgãos de um mesmo doador.
País

Luiz Perillo é submetido a transplante de cinco órgãos de um mesmo doador

O influenciador Luiz Perillo está no centro cirúrgico para um transplante multivisceral

Redação
23 de Setembro de 2025
Avião é atingido por granizo e enfrenta turbulência intensa após decolagem em Chapecó
País

Avião é atingido por granizo e enfrenta turbulência intensa após decolagem em Chapecó

Passageiros relatam momentos de pânico; comandante disse nunca ter vivido situação semelhante em décadas de carreira

Redação
23 de Setembro de 2025
Alexandre Constantino Furtado
País

Presidente da escola Império de Casa Verde é preso em operação contra tráfico

Ao todo, são cumpridos 22 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão em cinco estados

Redação
23 de Setembro de 2025
Print de videochamada mostrando o delegado, careca com bigode cinda e barba rala e branca, além de vestir uma blusa cinza.
País

Ex-delegado assassinado em SP sabia que era jurado de morte pelo PCC, mostra investigação

Segundo o 'Fantástico', desde 2019, Ruy Ferraz Pontes tinha conhecimento de documento ordenando sua morte e de outras autoridades

Redação
22 de Setembro de 2025
Foto que contém caminhonete danificada após acidente
País

Acidente mata oito pessoas em Goiás, sendo seis da mesma família; motorista estava bêbado

Pais e quatro filhos, incluindo um de apenas três anos, não resistiram aos ferimentos

Redação
21 de Setembro de 2025
Imagem mostra o presidente Lula discursando em um púlpito
País

Lula embarca em primeira viagem aos EUA após tarifaço; veja detalhes

Presidente vai representar o Brasil na 80ª Assembleia Geral da ONU

Redação
21 de Setembro de 2025
Montagem mostra à esquerda o traficante
País

Quem é "Fofão", traficante do PCC que estaria envolvido na morte de ex-delegado em SP

"Fofão" teria conhecimento de todo o plano do assassinato

Redação
21 de Setembro de 2025
Imagem com os cinco suspeitos de participação no crime
País

Justiça de SP manda prender 6º suspeito de participação no assassinato do delegado Ruy Ferraz

Outras cinco pessoas também são investigadas; duas já foram presas e três seguem foragidas

Redação
19 de Setembro de 2025
fachada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
País

Anvisa suspende lote de remédio para hipertensão por conter caco de vidro

O órgão informou que foi identificada a presença de material estranho em um lote do medicamento furosemida

Redação
19 de Setembro de 2025
Flordelis durante julgamento que a condenou a 50 anos. Duas mulheres estão ao fundo.
País

Ex-deputada Flordelis é levada a hospital após sentir fortes dores

Ela cumpre pena de 50 anos como mandante do assassinato do marido

Redação
19 de Setembro de 2025
Imagem mostra vítimas que foram encontradas mortas em Icaraíma
País

Corpos de homens que desapareceram após viagem para cobrar dívidas são encontrados

Caso aconteceu no Paraná. Vítimas foram identificadas como Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza

Redação
19 de Setembro de 2025