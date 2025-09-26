Dia dos Primos: 10 mensagens para compartilhar nesta data especial

Há pessoas que ocupam um espaço especial no coração. São companheiros dos primeiros passos, das brincadeiras descobertas na infância e das festinhas de aniversário que marcam a memória. Alguns chegam a ser tão próximos quanto irmãos. Eles são nossos primos.

Neste 26 de setembro, a celebração vai além do calendário: o Dia dos Primos resgata histórias compartilhadas e reafirma laços que se renovam a cada geração.

Apesar de não haver um registro oficial da origem da data, o que realmente importa são laços afetivos que se constroem desde a infância e representam uma oportunidade de reafirmar essa amizade ou de resgatá-la, caso tenha se perdido.

10 mensagens especiais para você compartilhar com quem carrega esse título na sua vida

Alguns estão sempre por perto, outros seguem caminhos diferentes, mas todos têm um lugar no coração. Feliz dia dos Primos! Aconteça o que acontecer, sei que posso contar sempre com vocês. Feliz Dia dos Primos! Às vezes é dentro da própria família que encontramos nossos melhores amigos. Feliz dia dos Primos! Não há distância capaz de apagar todos os dias inesquecíveis que vivemos juntos. Primos estão para sempre em nosso coração. Feliz dia dos Primos! O Dia dos Primos é uma oportunidade de agradecer por cada abraço, cada conversa e cada momento compartilhado. Feliz dia dos Primos! Primo é quase irmão que a vida nos deu. Feliz dia, parabéns pra nós! Aos primos distantes: a saudade é prova de que os laços de afeto resistem ao tempo e a distância. Feliz dia dos Primos! Todo grupo de primos tem o engraçado, o sério, o sumido e o “primo favorito da vó”. Feliz dia dos Primos! Quem nunca teve um primo cúmplice nas artes das férias, não sabe o que é infância de verdade. Feliz dia dos Primos! Feliz Dia dos Primos para todos: os presentes, os distantes, os que viraram família de coração.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.