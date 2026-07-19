Peru registra terremoto de 5,6 de magnitude a 190 km de Lima

Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu a região central do Peru na noite deste sábado (18), de acordo com informações do Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC).
O tremor ocorreu às 21h30 no horário local (23h30 em Brasília), teve epicentro a cerca de 11 quilômetros da cidade de Huancayo, a aproximadamente 190 quilômetros de Lima, e foi registrado a uma profundidade de 10 quilômetros.
Segundo o EMSC, o sismo foi classificado como de magnitude moderada. Abalos dessa intensidade costumam ser percebidos por um grande número de pessoas nas áreas próximas ao epicentro e podem provocar danos leves ou moderados em construções mais vulneráveis.
Apesar do potencial para causar impactos localizados, terremotos nessa faixa de magnitude normalmente não resultam em destruição de grande escala. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos significativos provocados pelo tremor.