Peru registra terremoto de 5,6 de magnitude a 190 km de Lima

A sismo foi classificado como de magnitude moderada; ainda não há informações sobre vítimas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 10:13
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Legenda: Terremoto foi registrado a uma profundidade de 10 km.
Foto: Reprodução/USGS.

Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu a região central do Peru na noite deste sábado (18), de acordo com informações do Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC).

O tremor ocorreu às 21h30 no horário local (23h30 em Brasília), teve epicentro a cerca de 11 quilômetros da cidade de Huancayo, a aproximadamente 190 quilômetros de Lima, e foi registrado a uma profundidade de 10 quilômetros.

Segundo o EMSC, o sismo foi classificado como de magnitude moderada. Abalos dessa intensidade costumam ser percebidos por um grande número de pessoas nas áreas próximas ao epicentro e podem provocar danos leves ou moderados em construções mais vulneráveis.

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Apesar do potencial para causar impactos localizados, terremotos nessa faixa de magnitude normalmente não resultam em destruição de grande escala. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos significativos provocados pelo tremor.

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