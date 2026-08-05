Papa Leão XIV faz primeira viagem para América Latina em novembro

O papa Leão XIV irá fazer uma visita, pela primeira vez, a países da América Latina. Segundo comunicado do Vaticano nesta quarta-feira (5), fazem parte da rota do pontífice o Uruguai, a Argentina e o Peru, este último onde ele passou décadas como missionário. A viagem está marcada para acontecer dos dias 6 a 17 de novembro.

Religiosos de todo o continente comemoraram o anúncio da visita de papa Leão. "Está voltando para casa!", celebrou o arcebispado de Lima em publicação no Facebook.

Datas da viagem do papa à América Latina

No Peru, o líder da Igreja Católica deve visitar as cidades de Lima, Chiclayo, Cuzco e Pucallpa, de 11 a 17 de novembro.

A viagem, no entanto, inicia pelo Uruguai e continuará na Argentina, marcando a primeira visita oficial de um pontífice em quase 40 anos aos vizinhos sul-americanos.

No Uruguai, Leão XIV visitará de 6 a 8 de novembro Montevidéu, Paysandú e Florida, onde se encontra o santuário da Virgem dos Trinta e Três, padroeira do país.

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Depois, ele seguirá para a Argentina até o dia 11, especificamente à capital, Buenos Aires, e a Córdoba e Luján, onde se encontra a basílica de Nossa Senhora de Luján, padroeira do país.

Para o presidente argentino, Javier Milei, a viagem do papa à América Latina será uma "visita histórica".

Visitas de papa Leão XIV

Desde que foi eleito papa, em maio de 2025, Leão XIV viajou à África, ao Líbano, à Turquia, à Espanha e à França.

Na Espanha, o pontífice abordou um dos temas mais sensíveis da Igreja: os abusos sexuais, que definiu como "chaga ainda aberta". Também defendeu a população imigrante em países europeus.