Nove monges tailandeses morrem atropelados por caminhonete dirigida por menino de 11 anos

Nove monges budistas morreram e mais de 20 ficaram feridos ao serem atropelados por uma caminhonete dirigida por um menino de 11 anos durante uma peregrinação na Tailândia, informou a polícia.

Cinco vítimas morreram no local do acidente, enquanto as outras quatro tiveram as mortes confirmadas depois. Entre os feridos, quatro apresentam condição crítica e 10 têm ferimentos considerados graves, segundo informações da AFP.

O caso ocorreu enquanto 35 monges e cinco fiéis realizavam peregrinação em uma rodovia na província de Mukdahan. Segundo a polícia, um menino de 11 anos teria usado a caminhote da família sem permissão dos pais.

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A criança perdeu o controle do veículo e atropelou o grupo. Um monge identificado como Phra Sompong narrou o acidente em um vídeo divulgado por equipes de emergência.

"De repente, a caminhonete avançou em nossa direção em alta velocidade", afirmou. "Por sorte, outro monge e eu conseguimos sair do caminho a tempo. Os nove monges que lideravam a fila sobreviveram, mas os demais, que foram atingidos pelo veículo, foram arremessados para o alto", acrescentou.

Segundo o comandante da polícia provincial de Mukdahan informou à AFP, o veículo será periciado para determinar a causa do acidente. "Pedimos aos pais da criança que compareçam para determinar quem é responsável pelos cuidados do menor, para avançar com o processo legal", avançou Pairoj Thaiphutsa.