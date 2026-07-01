Casal escala Empire State Building, em Nova York, e exibe mensagem sobre amor

Um casal mascarado escalou até o topo do Empire State Building, em Nova York, nos Estados Unidos, nessa quarta-feira (30), e estendeu uma faixa preta com os dizeres: "Quando o poder do amor supera o amor pelo poder, o mundo conhece a paz".

Após descerem do ponto mais alto da torre, a mais de 440 metros de altura, em direção à plataforma de observação, o homem se ajoelhou e pediu a mulher em casamento. Os dois se beijaram e se abraçaram.

As autoridades foram acionadas e deteram o casal. Segundo o jornal The New York Post, ainda não está claro como a dupla chegou até o topo do edifício. O máximo que visitantes estão autorizados a alcançar é o mirante.

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Suspeitos participaram de documentário da Netflix

Os escaladores foram identificados como os artistas Angela Nikolau, 33 anos, e Ivan Beerkus, 32 anos. Eles protagonizaram, no ano passado, o documentário da Netflix "Skywakers: Uma História de Amor".

A produção conta a história de um casal que viajou ao redor do mundo para escalar o arranha-céu Merdeka 118, na Malásia.

Enquanto estava na antena do arranha-céu, Angela postou nas redes sociais um vídeo gravado por uma câmera acoplada ao próprio corpo, com a legenda "atualmente no Empire State Building".