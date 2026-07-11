Morre na Itália Cantor Peppino di Capri, autor de 'Champagne'

O cantor Peppino di Capri, de 86 anos, morreu na manhã deste sábado (11), na ilha de Capri, na Itália.

Giuseppe Faiella, de nome artístico Peppino, era considerado como uma das maiores vozes da música italiana no pós-guerra.

Ele ficou famoso pela criação de sucessos, como 'Champagne' e 'Roberta'.

Peppino estava em Capri já há alguns meses e tratava de problemas de saúde. A causa da morte não foi revelada.

Velório e enterro estão previstos para serem realizados neste domingo (12), na igreja de Santo Stefano.

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Influência

Faiella nasceu em uma família de músicos e começou a tocar piano aos quatro anos de idade.

O artista modernizou a canção popular da Itália combinando influências do rock, do twist e da tradição napolitana.

Sua carreira começou quando ele ainda era jovem e durou seis décadas.

Ele vendeu cerca de 35 milhões de discos.

O prefeito de Nápoles, Gaetano Manfredi, publicou nota lamentando a morte de Peppino, se referindo a ele como um grande músico e intérprete.

"Frequentemente o convidávamos para nossos eventos; encontraremos a maneira certa de homenagear seu legado artístico”, disse o político.