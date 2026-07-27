Menina de 12 anos é resgatada em Portugal após ser prometida em casamento na França

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal resgatou uma menina de 12 anos após ela revelar que seria levada à França para um casamento forçado. A operação ocorreu no último sábado (25), no Terminal 1 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo a corporação, em comunicado enviado ao jornal local Expresso, a criança é natural da República Democrática do Congo e viajava com uma francesa de 45 anos.

As duas partiram de Dacar, em Senegal, antes de chegarem a Lisboa. Elas seguiam para Paris quando os agentes do aeroporto identificaram inconsistências na documentação da menina e nas versões contadas pela mulher.

A princípio, a suspeita afirmou ser mãe da menina. Porém, os funcionários notaram que o documento de identificação apresentado por ela era de outra pessoa. A farsa só foi desmentida durante o depoimento da vítima à Polícia.

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O que disse a criança?

Questionada pelas autoridades, a menina informou que nunca tinha tido contato com a francesa antes da viagem e revelou ter sido entregue a ela pelos próprios pais.

Ainda conforme o relato dela, o matrimônio forçado seria utilizado como forma de cumprir uma promessa e pagar uma dívida antiga da família.

Por sua vez, a francesa admitiu ter recebido uma quantia em dinheiro para transportar e entregar a criança. Ela foi presa sob suspeita de participar de um esquema internacional de tráfico de pessoas.

Menina teme voltar para casa

Segundo a emissora portuguesa SIC Notícias, a criança deverá permanecer em Portugal e receber acompanhamento de equipes especializadas no atendimento a vítimas de tráfico de pessoas.

A permanência dela em solo português se deve ao fato dela ter medo de voltar para casa, pois acredita que a família a colocará em uma situação similar novamente.

Por fim, a PSP ressaltou que segue com as diligências destinadas ao completo apuramento dos fatos e à identificação de outros eventuais intervenientes no caso.