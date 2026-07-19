Irmãos Andrew e Tristan Tate, influencers do movimento 'redpill', são presos

Foram presos por autoridades federais nesse sábado (18), em Miami, EUA, os irmãos e influenciadores do movimento "redpill" Andrew e Tristan Tate.

O movimento é formado por homens, e atua sobretudo em fóruns de internet, redes sociais e outros canais de comunicação para estimular hierarquias de gênero e ódio contra as mulheres.

A prisão de Andrew e Tristan Tate ocorreu, segundo o g1, em decorrência de um pedido de extradição do Reino Unido. Autoridades britânicas apresentaram 38 novas acusações contra os irmãos, incluindo estupro, lesão corporal e tráfico de pessoas.

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Ex-lutadores profissionais de kickboxing, os influenciadores conquistaram uma legião de fãs — especialmente jovens e adolescentes do sexo masculino — ao promover um estilo de vida de luxo e uma misoginia assumida e sem remorso.

Acusações pendentes no Reino Unido apontavam que os dois haviam abusado de mulheres entre 2012 e 2015, em uma região ao norte de Londres, onde cresceram. Os advogados haviam afirmado que eles negavam as alegações.

Coleção de crimes e prisões

O Ministério Público da Coroa Britânica anunciou ainda que apresentará novas acusações contra os irmãos depois de identificar quatro vítimas adicionais. Ambos já enfrentam acusações na Grã-Bretanha relacionadas a supostos crimes cometidos entre julho de 2010 e agosto de 2017.

Além disso, em 2023, Andrew Tate foi acusado de estupro e tráfico humano. Ele e Tristan haviam sido presos em 29 de dezembro de 2022 na Romênia por suspeita de envolvimento com tráfico humano.

Em 31 de março de 2023, foram transferidos para prisão domiciliar após decisão de um juiz romeno.

Fato é que Andrew e Tristan possuem dupla cidadania (americana e britânica) e mudaram-se para a Romênia em 2016. Eles foram novamente detidos no país europeu em março de 2024.

Ambos negaram as acusações, e o caso não prosseguiu devido a irregularidades legais e processuais. Após a soltura, eles viajaram mais uma vez a Miami, nos EUA — a última delas em abril de 2026.