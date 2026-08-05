Influenciador mexicano é morto a tiros em live transmitida no TikTok

O influenciador mexicano César Gastelum, de 25 anos, foi assassinado a tiros durante uma transmissão ao vivo no TikTok na noite de terça-feira (4).

O jovem, que contava com mais de 500 mil seguidores na rede social, cumpria um “desafio” com dois amigos durante uma live. O grupo estava vestido como entregador de comida em frente a um restaurante no estado de Sinaloa, no noroeste do país.

Em determinado momento, uma moto com dois passageiros aparece no vídeo e para ao lado do trio. O condutor do veículo, então, atira na cabeça de César. A transmissão foi interrompida em seguida e, depois, retirada do ar pelo TikTok.

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Os primeiros relatos da polícia mencionavam a morte de um entregador, mas, graças à gravação e a vários depoimentos, ele foi posteriormente identificado como Gastelum.

O ataque ocorreu em uma movimentada praça comercial próxima à sede da Promotoria de Sinaloa, em Culiacán, capital do estado. Militares e policiais foram mobilizados enquanto peritos recolhiam evidências e retiravam o corpo do jovem.

Segundo a imprensa, mais de dez influenciadores, alguns supostamente ligados a grupos criminosos, foram assassinados nos últimos anos em Sinaloa.