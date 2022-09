Iate de luxo temático do 'James Bond 007' afunda no mar da Grécia; veja vídeo

O superiate Aegean 007 encalhou, tombou e afundou nas águas da ilha de Kythnos, no arquipélago de Cíclades, na Grécia. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (8). As informações são do portal britânico Metro.

Conforme relatos de populares, cinco pessoas a bordo foram resgatadas pela Guarda Costeira e transportadas em segurança.

Veja iate Aegean 007 virado em alto mar:

A embarcação permanece no local, semi-submerso e a cerca de 15 metros da praia, de acordo com um comunicado da Guarda Costeira. O iate de luxo, que tem um heliponto, está "deitado" semi-submerso a cerca de 15 metros de Kolona Beach.

Barreiras antipoluição foram colocadas entorno da embarcação para caso haja vazamento de combustível.

Até o momento, as causas do acidente não são conhecidas. Mas a principal suspeita é de que o GPS da embarcação tenha falhado, o que resultou na colisão com as rochas perto da praia.

