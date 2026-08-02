Helicópteros colidem no ar durante combate a incêndios e deixam dois mortos na Grécia

Tripulação da segunda aeronave foi resgatada sem ferimentos; autoridades investigam as causas da colisão.

Escrito por Redação e AFP
02 de Agosto de 2026 - 15:31

Dois helicópteros colidiram durante uma operação de combate a incêndios florestais na Grécia, provocando a morte do piloto e do copiloto de uma das aeronaves. O acidente ocorreu neste domingo (2), na região de Psatha, a oeste de Atenas.

As duas aeronaves, do modelo Bell, colidiram enquanto atuavam no combate às chamas. Os pilotos foram retirados do local com vida, mas chegaram inconscientes ao hospital e morreram.

"Os pilotos foram levados inconscientes para o hospital, onde o óbito foi confirmado".
Vassilis Vathrakogiannis
Porta-voz dos bombeiros

Após a colisão, todos os helicópteros Bell que operam na região foram retirados de circulação até a conclusão da investigação, segundo a emissora estatal ERT.

Em comunicado, o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, informou que as vítimas eram um piloto dinamarquês e um copiloto grego. Já a tripulação da outra aeronave foi resgatada sem ferimentos.

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Incêndios florestais na Grécia

Com o acidente, o número de mortos relacionados aos incêndios florestais no país subiu para cinco.

Na última semana, três bombeiros morreram durante operações de combate ao fogo nas regiões de Creta e do Peloponeso.

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