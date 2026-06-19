François Englert, vencedor do Nobel de Física, morre aos 93 anos

O cientista belga François Englert, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2013, morreu aos 93 anos na quinta-feira (18). O anúncio foi feito pela Universidade Livre de Bruxelas nesta sexta-feira (19). Ele era especialista em física de partículas e realizou diversos trabalhos sobre o bóson de Higgs.

O bóson de Higgs é considerado pelos físicos a pedra fundamental da estrutura básica da matéria, a partícula elementar que confere massa a muitas outras, de acordo com a teoria conhecida como Modelo Padrão. Essa partícula é chamada por muitos de "partícula de Deus".

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Englert, que morreu na Bélgica, recebeu o Nobel de Física juntamente com Peter Higgs, falecido em 2024. Ambos estabeleceram, já em 1964, as bases teóricas que levariam à descoberta do bóson em 2012 no CERN, laboratório sediado na Suíça.

"Figura-chave da física teórica contemporânea, ele deixa um legado científico excepcional e uma marca indelével na história de nossa universidade", escreveu a Universidade Livre de Bruxelas.

Quem foi François Englert?

François Englert nasceu em 6 de novembro de 1932 no município de Etterbeek, próximo a Bruxelas. Ele dedicou mais de sete décadas à pesquisa em física teórica, área na qual obteve doutorado após sua formação em engenharia civil.

Ao concluir os estudos, ingressou na Universidade Cornell, onde conheceu o professor estadunidense Robert Brout, seu futuro "cúmplice" em um dos maiores avanços da física do século XX.

Em 2013, ao receber o Prêmio Nobel, Englert explicou à imprensa que seu trabalho sempre consistiu em "buscar uma compreensão, uma inteligibilidade racional do mundo".