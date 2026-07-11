Acidente com lancha no Vietnã deixa 15 turistas mortos

Um acidente envolvendo uma embarcação no sul do Vietnã deixou 15 pessoas mortas neste sábado (11). Outras 17 pessoas sobreviveram.

As vítimas eram turistas indianos que passeavam de lancha no entorno da ilha de Phu Quoc. As circunstâncias do acidente estão sob investigação.

Ao todo, 32 turistas e quatro tripulantes estavam na embarcação, que virou perto de Hon May Rut Ngoai.

Um dirigente local do Partido Comunista, citado pelo VnExpress, Nguyen Tien Hai, confirmou que a embarcação e sua operadora tinham todas as autorizações necessárias para o transporte de passageiros.

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ONDAS E VENTOS

Há informações de que a embarcação enfrentou ondas e ventos 'incomuns' quando estava a 400 metros de May Rut Ngoai.

O local do acidente é um dos principais destinos turísticos do Vietnã e conhecido pela água cristalina.

O acidente aconteceu por volta das 13h (horário local), quando a embarcação AG 26751 voltava ao porto de An Thoi.

O jornal Tuoi Tre divulgou que os sobreviventes foram levados ao hospital mais próximo da região e que duas pessoas têm estado de saúde grave.

Navios da Marinha vietnamita, dois meios da Guarda Costeira e uma embarcação da Guarda de Fronteira, foram enviadas ao local do acidente para auxiliar no resgate.