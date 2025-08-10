Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jovem morta em queda de avião no Maranhão viajou para comemorar Dia dos Pais

Segundo tia de Bruna Emanoely, ela saiu de Santa Inês no sábado (9) para ver o pai neste domingo (10)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:43)
Maranhão
Legenda: Bruna Emanoely estava fazendo trajeto entre as cidades de Santa Inês e São Luís
Foto: arquivo pessoal

A jovem Bruna Emanoely Silva Pereira, de 23 anos, uma das vítimas da queda de uma aeronave no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, estava em viagem para comemorar o Dia dos Pais ao lado do pai neste domingo (10). O acidente foi registrado em Santo Amaro do Maranhão no sábado (9), quando ela fazia trajeto entre Santa Inês e São Luís.

A informação sobre o motivo da viagem foi confirmada pelo portal g1 do Maranhão, que entrevistou a tia de Bruna, Nelyany Araújo.

Segundo a advogada, Bruna estava no avião de pequeno porte porque aceitou carona com a passagem de Victor Manoel Brito, amigo da família, que pilotava a aeronave e também faleceu no acidente aéreo.

Veja também

teaser image
Maranhão

Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas

teaser image
Maranhão

Jovem morre durante suposto ‘rolezinho’ de moto em rodovia do Maranhão

O velório da jovem ocorreu na tarde deste domingo (10), em Santa Inês, em cerimônia restrita para familiares e amigos.

"Uma menina boa, responsável, família, carinhosa, afetuosa e querida por todos. Uma menina cheia de luz, sonhos, e ela tinha pressa de viver. Era muito alegre, e a nossa perda é uma perda irreparável para todos", disse Nelyany sobre a sobrinha.

Bruna era natural de Santa Inês e havia se formado recentemente em medicina veterinária. A jovem trabalhava em uma empresa de atendimento de produtores rurais e era considerada pelos familiares muito "responsável, carinhosa e querida".

"Ela era como se fosse uma filha, uma sobrinha filha minha e do meu esposo", relatou a tia.

Acidente próximo de lagoa

O acidente que vitimou Bruna e Victor ocorreu nas proximidades da Lagoa das Pedras, em Santo Amaro. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) foi acionado por volta das 21h30 de sábado (9) para atender o ocorrido.

Imagem dos destroços do avião
Legenda: Avião de pequeno porte foi encontrado no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
Foto: divulgação PMMA

As causas do acidente, entretanto, ainda não foram informadas, mas a área foi isolada para o início das investigações.

Conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião de pequeno porte, um SUPER PRETEL LS de 2012, pertence ao deputado estadual Francisco Nagib Buzar de Oliveira (PSB).

O deputado divulgou nota lamentando o acidente e reforçando que Victor Manoel era um amigo muito próximo de aviação. "Lamento profundamente este trágico acidente e me solidarizo com as famílias e amigos, rogando a Deus que os conforte e fortaleça seus corações neste momento tão doloroso", escreveu.

Assuntos Relacionados