Jovem morta em queda de avião no Maranhão viajou para comemorar Dia dos Pais

A jovem Bruna Emanoely Silva Pereira, de 23 anos, uma das vítimas da queda de uma aeronave no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, estava em viagem para comemorar o Dia dos Pais ao lado do pai neste domingo (10). O acidente foi registrado em Santo Amaro do Maranhão no sábado (9), quando ela fazia trajeto entre Santa Inês e São Luís.

A informação sobre o motivo da viagem foi confirmada pelo portal g1 do Maranhão, que entrevistou a tia de Bruna, Nelyany Araújo.

Segundo a advogada, Bruna estava no avião de pequeno porte porque aceitou carona com a passagem de Victor Manoel Brito, amigo da família, que pilotava a aeronave e também faleceu no acidente aéreo.

Veja também Maranhão Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas Maranhão Jovem morre durante suposto ‘rolezinho’ de moto em rodovia do Maranhão

O velório da jovem ocorreu na tarde deste domingo (10), em Santa Inês, em cerimônia restrita para familiares e amigos.

"Uma menina boa, responsável, família, carinhosa, afetuosa e querida por todos. Uma menina cheia de luz, sonhos, e ela tinha pressa de viver. Era muito alegre, e a nossa perda é uma perda irreparável para todos", disse Nelyany sobre a sobrinha.

Bruna era natural de Santa Inês e havia se formado recentemente em medicina veterinária. A jovem trabalhava em uma empresa de atendimento de produtores rurais e era considerada pelos familiares muito "responsável, carinhosa e querida".

"Ela era como se fosse uma filha, uma sobrinha filha minha e do meu esposo", relatou a tia.

Acidente próximo de lagoa

O acidente que vitimou Bruna e Victor ocorreu nas proximidades da Lagoa das Pedras, em Santo Amaro. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) foi acionado por volta das 21h30 de sábado (9) para atender o ocorrido.

Legenda: Avião de pequeno porte foi encontrado no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses Foto: divulgação PMMA

As causas do acidente, entretanto, ainda não foram informadas, mas a área foi isolada para o início das investigações.

Conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião de pequeno porte, um SUPER PRETEL LS de 2012, pertence ao deputado estadual Francisco Nagib Buzar de Oliveira (PSB).

O deputado divulgou nota lamentando o acidente e reforçando que Victor Manoel era um amigo muito próximo de aviação. "Lamento profundamente este trágico acidente e me solidarizo com as famílias e amigos, rogando a Deus que os conforte e fortaleça seus corações neste momento tão doloroso", escreveu.