Asteroide com 15 metros de diâmetro passa próximo da Terra nesta segunda (28)

Um asteroide passará próximo da Terra nesta segunda-feira (28), segundo informações da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa). Sem riscos ao planeta, ele deve chegar a uma proximidade de 150 mil quilômetros, ainda sem um horário específico definido.

Denominado de 2022 FB2, o asteroide mede cerca de 15 metros de diâmetro e foi identificado no último sábado (26). Ele foi classificado como 'NEO', ou "Objeto próximo da Terra", em português.

Ainda conforme os dados da NASA, o sobrevoo do 2022 FB2 foi detectado a cerca de duas horas de atravessar a atmosfera terrestre. Ele foi identificado pelo astrônomo Krisztián Sárneczky, apresentando sinais de impacto dele na Islândia e na Groenlândia.

Análise de asteroides

Apesar da proximidade, o diretor do Near Earth Object Studies (CNEOS), da Nasa, Paul Chodas, revelou que asteroides como esse passam com frequência nas proximidades da terra.

"Muitos poucos deles foram detectados no espaço e observados extensivamente antes do impacto, basicamente porque brilham muito pouco até as últimas horas", pontuou.

Segundo Chodas, os cientistas seguem acompanhando os asteroides "potencialmente perigosos", que são aqueles que veem até 7,5 milhões de km da Terra.