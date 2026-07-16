Venda de carros elétricos e híbridos quase triplica no Ceará e preços tendem a cair

A venda de automóveis eletrificados (elétricos e híbridos) aumentou quase 3 vezes (177,40%) entre junho de 2025 e junho de 2026 no Ceará, passando de 469 unidades vendidas para 1.301.

Os dados são de relatório do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Ceará (SincodivCE) e da regional cearense da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Comparando o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período deste ano, a variação do acumulado de vendas também foi significativa: a comercialização dos autos eletrificados aumentou em 123,42% no Estado, indo de 2.626 unidades para 5.867.

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Entre os veículos eletrificados, os elétricos apresentaram as maiores variações. A venda da categoria aumentou 318,01% de junho de 2025 para junho de 2026. Já o acumulado de vendas no primeiro semestre aumentou 187,4%, entre 2025 e 2026.

Em comparação, a variação na venda de híbridos nos mesmos períodos de tempo foram, respectivamente, 103,9% e 86,55%.

Ainda assim, nos acumulados de 2025 e 2026, os híbridos apresentam maior quantidade de unidades vendidas: foram 1.666 contra 960 dos elétricos no ano passado e 3.108 contra 2.759 neste ano.

Venda de eletrificados no Ceará

Fonte: SincodivCE/Regional Fenabrave Ceará Eletrificados Junho 2026 Maio 2026 1º semestre 2026 Junho 2025 1º semestre 2025 Híbridos 628 594 3.108 308 1.666 Elétricos 673 583 2.759 161 960 Total eletrificados 1.301 1.177 5.867 469 2.626

Mercado em "franca expansão"

A diretora executiva da Fenabrave Ceará, Ana Furtado, destaca que o crescimento do segmento de veículos eletrificados no Estado foi muito acima da evolução do mercado total (17,09%), demonstrando que o setor está em “franca expansão”.

Para ela, o cenário é impulsionado por fatores como a ampliação da oferta de modelos, entrada de novas marcas, maior competitividade de preços, evolução da tecnologia das baterias e aumento da confiança do consumidor, além da preocupação com a sustentabilidade e a economia de combustível.

Ainda representam uma participação relativamente pequena no total de veículos vendidos, o que indica grande potencial de expansão. Além disso, a chegada de novos fabricantes, o aumento da concorrência e a redução gradual dos custos tendem a ampliar ainda mais a demanda” Ana Furtado Diretora executiva da Fenabrave Ceará

Segundo o economista Wandenberg Almeida, a entrada cada vez maior de fábricas do setor no Ceará contribui para que a oferta dos veículos se torne mais competitiva, tanto em preço como em tecnologia.

“O Ceará acaba acompanhando essa tendência, que é uma tendência forte, de expansão desse segmento, uma tendência que vem sendo acompanhada com os altos investimentos que estão sendo feitos por essas empresas. A própria expansão da infraestrutura, de poder ter recarga e uma maior disponibilidade de crédito, têm contribuído de maneira favorável para acelerar essa transição”, reflete.

O especialista ressalta, ainda, a localização estratégica do Estado, favorável para a chegada e expansão de novas marcas. Conforme aponta, a evolução da produção de baterias e demais insumos para esses veículos no Ceará mostra que ainda há um grande espaço para que os eletrificados avancem sobre os veículos convencionais em termos de participação no mercado geral.

“Hoje você tem várias empresas chegando junto com esses grandes players, então, não vem só uma BYD para o Nordeste, vem a BYD e diversas empresas para poderem fornecer os produtos para aquela empresa. Nós temos avanço tecnológico, novas empresas, maior oferta de modelos, redução gradual dos custos, mudança no perfil do consumidor”, elenca.

Preço de eletrificados deve diminuir, diz especialista

A partir desse movimento, os especialistas sinalizam que a tendência é que os eletrificados continuem crescendo acima da média do mercado automotivo tradicional brasileiro e cearense nos próximos anos.

“Embora seja natural que o ritmo de crescimento percentual diminua à medida que o mercado amadureça, a tendência é que permaneça superior ao crescimento do mercado convencional nos próximos anos”, argumenta Furtado.

Outro fluxo esperado é que, a médio prazo, o preço dos eletrificados diminua, afirma Wandenberg. De acordo com o economista, isso acontece porque a chegada de novas montadoras e a consequente produção local contribui para reduzir custos e estimular a indústria estadual.

Ao mesmo tempo, a queda nos preços não deve ser linear, já que oscilações cambiais e políticas tributárias também podem influenciar nessa trajetória.