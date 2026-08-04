SUS anuncia 100 mil teleatendimentos mensais para pessoas com vício em bets

O Sistema Único de Saúde (SUS) anunciou nesta terça-feira (4) que, por meio do programa Meu SUS Digital, oferecerá até 100 mil teleatendimentos mensais para pessoas com necessidades relacionadas a jogos e apostas, conhecidas também como bets.

“O serviço assegura atendimento remoto, sigiloso e acolhedor, amplia o acesso ao cuidado em saúde mental e funciona como porta de entrada para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), incluindo suporte a familiares”, informou o Ministério da Saúde.

O serviço de teleatendimento voltado a pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas iniciou em março, com oferta inicial de 600 atendimentos mensais, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), em parceria com o Hospital Sírio-Libanês.

COMO FUNCIONA?

O acesso é feito pelo aplicativo Meu SUS Digital, que direciona o usuário à plataforma da AgSUS, parceira da iniciativa.

A equipe é formada por profissionais de psicologia, enfermeiros e outros profissionais de saúde capacitados para oferecer escuta qualificada, com uma abordagem acolhedora, sem julgamentos e centrada nas necessidades de cada pessoa, de acordo com a pasta.

Quem tem o aplicativo Meu SUS Digital instalado no celular já recebeu uma notificação sobre a nova oferta do teleatendimento, com a mensagem: "O SUS ampliou o cuidado para quem tem problemas com apostas e para familiares. Agende pelo app Meu SUS Digital. O cuidado é para todos, sem julgamento".

Veja também Anvisa proíbe venda de lote falsificado de Mounjaro; saiba como identificar Anvisa determina apreensão de lote falsificado de Ômega 3 Anvisa suspende lote de paracetamol após identificação de fungos em medicamentos

COMO ACESSAR?

Para acessar o serviço, é necessário entrar no aplicativo Meu SUS Digital com a conta gov.br.

O usuário deve clicar em "Miniapps" e selecionar a opção "Agora Tem Especialistas em Saúde Mental para Quem Aposta" ;

e selecionar a opção ; Após realizar o autoteste, será direcionado à plataforma da AgSUS ;

; Na plataforma, é preciso aceitar o Termo de Uso para iniciar o acolhimento digital e responder a um formulário sobre sua situação .

para iniciar o acolhimento digital e responder a um . O usuário preenche seus dados cadastrais, informa se o atendimento é destinado ao próprio apostador ou a um familiar, escolhe a forma de contato e finalizar a solicitação;

Ao concluir essa etapa, o sistema gera um número de protocolo para acompanhamento do pedido;

para acompanhamento do pedido; Após o agendamento da consulta, o usuário recebe automaticamente a confirmação do atendimento, o link para a videochamada, orientações para a preparação da consulta e lembretes sobre o horário e os equipamentos necessários.

SOBRE AS CONSULTAS

As consultas psicológicas são realizadas por videochamada, têm duração aproximada de 50 minutos e ocorrem, preferencialmente, uma vez por semana. O profissional de psicologia poderá indicar um ciclo inicial de até dez sessões, seguido de uma nova avaliação.

A partir dessa avaliação, o paciente poderá receber alta, ser encaminhado para um novo ciclo de teleconsultas ou para atendimento presencial.

Na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), as pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas podem contar com serviços como as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Atualmente, o Brasil conta com 3.120 CAPS em funcionamento, distribuídos por todo o território nacional.