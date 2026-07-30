Anvisa proíbe venda de lote falsificado de Mounjaro; saiba como identificar

Agência identificou irregularidades em análises e inspeções sanitárias.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 21:05
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Legenda: A decisão se aplica apenas aos produtos falsificados que foram identificados.
Foto: Shutterstock/Mohammed_Al_Ali.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de unidades falsificadas do medicamento Mounjaro (tirzepatida). Em decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta quinta-feira (30), também ficou proibida a comercialização, distribuição e o uso dessas unidades. 

Isso porque foram identificadas irregularidades em análises e inspeções sanitárias. A resolução da Anvisa foi adotada após a identificação, de uma unidade no mercado, que consta como sendo do lote D881474. 

Esse lote é legítimo. No entanto, as unidades que possuem o número de série "302199651396" estão incompatíveis com os registros da fabricante. Por isso, são consideradas falsas. 

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O que fazer ao comprar um medicamento falsificado?

A Anvisa recomenda que, em caso de suspeita de falsificação, não deve ser utilizado o medicamento.

A recomendação é verificar a autenticidade ao entrar em contato com a empresa responsável pelo registro. 

Neste caso, segundo a Anvisa, a irregularidade foi comunicada pela detentora do registro do produto, a Eli Lily do Brasil. Essa restrição se aplica apenas às unidades citadas acima. 

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