Anvisa suspende lote de paracetamol após identificação de fungos em medicamentos

Foi verificada a presença de comprimidos com sujidade, cuja aparência é sugestiva de contaminação por bolor.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 17:19 (Atualizado às 17:35)
capa da noticia
Legenda: O lote em questão foi fabricado pela empresa Belfar.
Foto: Reprodução.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta quinta-feira (30), a distribuição, comércio e uso de um lote do medicamento Paramol, à base de paracetamol, após identificação de sinais que apontam para bolor.

Também conhecido como mofo, o bolor, grupo de fungos que cresce em locais úmidos, escuros e sem vento, foi encontrado no lote 114053 do medicamento de 750 mg com 20 comprimidos.

O Paramol é um medicamento usado para febre e alívio de dores leves a moderadas. O lote em questão foi fabricado pela empresa  Belfar Ltda., CNPJ: 18.324.343/0001-77.

“Neste lote, foi verificada a presença de comprimidos com sujidade, cuja aparência é sugestiva de contaminação por bolor (fungo), popularmente conhecido como mofo”, comunicou ainda a Anvisa.  

Todas as unidades do lote serão recolhidas, conforme a Resolução 2.948/2026, publicada nesta quinta.

Veja também

Imagem da notícia: Dois novos casos de cura do HIV são registrados, diz Sociedade Internacional de Aids

Dois novos casos de cura do HIV são registrados, diz Sociedade Internacional de Aids
Imagem da notícia: Anvisa proíbe venda de fibra capilar e creme alisante para cabelos

Anvisa proíbe venda de fibra capilar e creme alisante para cabelos
Imagem da notícia: Anvisa aprova 5 novas 'canetas emagrecedoras' à base de semaglutida

Anvisa aprova 5 novas 'canetas emagrecedoras' à base de semaglutida

RECOMENDAÇÃO

A Anvisa orienta que, se o usuário possui uma unidade do lote 114053 em casa, interrompa o uso e procure orientação médica ou ajuda do farmacêutico para a substituição por outro medicamento.  

Mais orientações sobre ressarcimento devem ser consultadas junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante:

  • Unidade Matriz: (31) 2105-1100
  • Unidade Dominica: (31) 2105-1102
  • SAC: sac@belfar.com.br – 0800 031 0055 – 31 97363-0137
  • WhatsApp: +55 31 97363-0137

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar