A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta quinta-feira (30), a distribuição, comércio e uso de um lote do medicamento Paramol, à base de paracetamol, após identificação de sinais que apontam para bolor.

Também conhecido como mofo, o bolor, grupo de fungos que cresce em locais úmidos, escuros e sem vento, foi encontrado no lote 114053 do medicamento de 750 mg com 20 comprimidos.

O Paramol é um medicamento usado para febre e alívio de dores leves a moderadas. O lote em questão foi fabricado pela empresa Belfar Ltda., CNPJ: 18.324.343/0001-77.

“Neste lote, foi verificada a presença de comprimidos com sujidade, cuja aparência é sugestiva de contaminação por bolor (fungo), popularmente conhecido como mofo”, comunicou ainda a Anvisa.

Todas as unidades do lote serão recolhidas, conforme a Resolução 2.948/2026, publicada nesta quinta.

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RECOMENDAÇÃO

A Anvisa orienta que, se o usuário possui uma unidade do lote 114053 em casa, interrompa o uso e procure orientação médica ou ajuda do farmacêutico para a substituição por outro medicamento.

Mais orientações sobre ressarcimento devem ser consultadas junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante: