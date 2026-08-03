Anvisa determina apreensão de lote falsificado de Ômega 3

Produto estava sendo vendido na internet com validade em agosto de 2027.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 11:58 (Atualizado às 12:20)
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Legenda: A fabricante informou que desconhece o lote B25 2501951 do produto.
Foto: Shutterstock / edusma7256.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (3), a apreenssão de um lote falsificado do suplemento alimentar em cápsulas da marca Omegafor Plus/Vitafor, à base de ômega-3. 

Segundo o órgão, a fabricante informou que desconhece o lote B25 2501951 do produto, que estava sendo divulgado e vendido na internet com data de validade em agosto de 2027.

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Denúncia

A empresa informou ainda que uma denúncia sobre o caso foi apresentada à Polícia Civil de Minas Gerais.

A resolução da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União (DOU), também proibe a venda, a divulgação e o uso do lote citado do suplemento. 

 

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