Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (25)

O Ceará tem, nesta segunda-feira (25), diversas opções para quem busca passar em um concurso público. O Diário do Nordeste lista, a seguir, certames com vagas abertas, com salários que podem chegar a quase R$ 11 mil.

Fique atento (a) aos períodos de inscrições. O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati (CPSMAR), por exemplo, encerra o prazo já nesta segunda (25).

TJCE

Inscrições: até 6 de maio

Vagas: 51

Escolaridade: superior completo (ciência da computação e direito)

Taxa: R$ 112

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) publicou na última semana três editais de concurso público com 51 vagas e formação de cadastro reserva destinados ao nível superior. Os salários chegam a R$ 10.824,96.

Os cargos são destinados às funções de analista judiciário e oficial de Justiça. Conforme os documentos, as remunerações variam entre R$ 8,795,28, para o primeiro cargo, e R$ 10.824,96, para o segundo.

Para participar do concurso, interessados devem se inscrever por meio do site da Fundação Carlos Chagas, que organiza a seleção. As inscrições seguem até 6 de maio, e cada candidato deve pagar taxa de R$ 112. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 19 de junho.

CPSMAR

Inscrições: até 25 de abril

Vagas: 101

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Taxa: R$ 55, R$ 65 ou R$ 75, dependendo do cargo escolhido

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati (CPSMAR) lançou edital de concurso público com 101 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições vão até 25 de abril e os salários chegam a R$ 4.671,37.

Os candidatos devem se inscrever pelo site da organizadora do concurso, IDIB. Há vagas para funções como auxiliar administrativo, enfermeiro, médico e técnico em informática. Os aprovados vão ser lotados em diferentes unidades de saúde de Aracati.

Unidades de saúde

Inscrições: até 12 de maio

Vagas: mais de 60

Escolaridade: ensino médio, técnico e superior

Taxa: varia entre R$ 60 e R$ 120

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) abriu processo seletivo com mais de 60 vagas em unidades no Ceará. São oportunidades para profissões como médico, enfermeiro, porteiro e eletricista. As inscrições seguem até o dia 12 de maio.

Os salários variam entre R$ 1.212 até R$ 8.142, divididos em cargos de níveis médio, técnico e superior. Todas as unidades fazem parte da rede da Sesa e são administradas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

As inscrições acontecerão no site do Instituto Consulplan, organizador do certame, e incluem vagas imediatas e formação do cadastro de reserva.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível superior e R$ 60 para os de nível médio e técnico.

>> Confira o edital do processo seletivo

ESPCEX

Inscrições: até 23 de maio

Vagas: 440

O Exército Brasileiro está com processo seletivo aberto para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Para participar, é preciso ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. As inscrições são feitas no site do Exército.

O concurso pretende selecionar 400 homens e 40 mulheres para matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB).

De nível superior, o curso deve ser feito em cinco anos em regime de internato: um ano nas instalações da EsPCEx, em Campinas (SP), onde o militar em formação recebe o título de Aluno, e quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), onde o militar em formação recebe o título de Cadete.

Os alunos recebem ajuda de custo durante o curso.

TELEGRAM

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste