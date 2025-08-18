Fuvest abre inscrição para vestibular de 2026 da USP nesta segunda-feira (18); veja como fazer

As inscrições para o vestibular 2026 da Fuvest foram abertas nesta segunda-feira (18), com a tarefa de definir os estudantes dos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) no próximo ano.

Segundo o edital, os interessados no processo seletivo terão até as 12h do dia 7 de outubro para preencher o formulário com dados pessoais e um questionário socioeconômico para fazer a inscrição.

Todos os candidatos com o objetivo de participar da primeira fase do vestibular devem realizar a inscrição. A recomendação vale também para quem entrou com pedido de isenção ou redução de taxa.

A taxa de inscrição para o vestibular 2026 da Fuvest é de R$ 211 e a primeira fase ocorrerá no dia 23 de novembro deste ano, enquanto as provas da 2ª fase serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro.

Para auxiliar os candidatos, o Guia de jornada do Vestibular 2026, com todas as informações essenciais para a prova, já foi divulgado oficialmente.

Confira o calendário completo da Fuvest 2026: