Fuvest abre inscrição para vestibular de 2026 da USP nesta segunda-feira (18); veja como fazer
A seleção definirá os estudantes dos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP)
As inscrições para o vestibular 2026 da Fuvest foram abertas nesta segunda-feira (18), com a tarefa de definir os estudantes dos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) no próximo ano.
Segundo o edital, os interessados no processo seletivo terão até as 12h do dia 7 de outubro para preencher o formulário com dados pessoais e um questionário socioeconômico para fazer a inscrição.
Todos os candidatos com o objetivo de participar da primeira fase do vestibular devem realizar a inscrição. A recomendação vale também para quem entrou com pedido de isenção ou redução de taxa.
Veja também
A taxa de inscrição para o vestibular 2026 da Fuvest é de R$ 211 e a primeira fase ocorrerá no dia 23 de novembro deste ano, enquanto as provas da 2ª fase serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro.
Para auxiliar os candidatos, o Guia de jornada do Vestibular 2026, com todas as informações essenciais para a prova, já foi divulgado oficialmente.
Confira o calendário completo da Fuvest 2026:
- Período de inscrição: a partir de 12h de 18 de agosto até 12h de 7 de outubro de 2025
- Divulgação dos locais de prova da 1ª Fase: 31 de outubro de 2025
- Prova da 1ª fase: 23 de novembro de 2025
- Divulgação convocados para 2ª fase: 1° de dezembro de 2025
- Provas da 2ª fase: 14 e 15 de dezembro de 2025
- Divulgação da primeira lista de aprovados: 23 de janeiro de 2026