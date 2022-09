Unimed Fortaleza estuda criar plano de saúde digital com foco em telemedicina

Na esteira dos avanços tecnológicos acelerados pela Covid-19, a Unimed Fortaleza estuda a criação de um plano de saúde digital, com foco na telemedicina e que pode ser customizado de acordo com a necessidade do cliente.

Conforme esta Coluna apurou, o produto está "no forno". A ideia é que ele mescle telemedicina e outros serviços digitais no cuidado primário e que, para o atendimento hospitalar, o cliente tenha a oportunidade de contratar uma rede hospitalar reduzida.

Com essa customização, o usuário terá a oportunidade de reduzir o custo de contratação do plano de saúde. O produto se trata de algo inédito no Norte e Nordeste.

Teleatendimento

De acordo com o presidente da Unimed Fortaleza, Marcos Aragão, o atendimento virtual é uma das estratégias de sucesso da cooperativa. "O teleatendimento é uma tendência natural. Por conta da pandemia, houve um escalonamento maior, deve diminuir e acontecer um platô, continuando perene".

"Nós poderemos avançar com o atendimento virtual em outras especialidades que a gente ainda tem dificuldade de atendimento, tem uma possibilidade de avançarmos para especialidades que nós diríamos que são mais carentes", explica Aragão.

Entre os outros avanços tecnológicos que vêm sendo trabalhados dentro da Unimed está o Registro Eletrônico de Saúde, para agregar várias informações de prontuários eletrônicos de toda a rede, incluindo consultórios médicos.

"Possibilita agregar todas as informações do paciente em uma só plataforma, como exames laboratoriais, exames de imagem e atendimentos de emergência", destacou.

*Colaborou Ingrid Coelho.

