Supermercados vendem carne suína com até 50% de desconto em ação especial

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) firmou parceria com supermercados, que estão vendendo cortes de porco com descontos em alusão à 10ª Semana Nacional da Carne Suína.

O objetivo é chamar a atenção da sociedade para essas proteínas de menor custo e estimular o consumo.

No Ceará, participam da ação 12 lojas Pão de Açúcar e três do Mercado Extra. O evento se encerra no dia 19 de junho.

As redes informam que reforçaram em 30% o sortimento de cortes suínos em relação a 2021, ofertando mais de 80 produtos diferentes.

Ofertas

Entre as ofertas, a linha Seara Gourmet está com 50% de desconto na segunda unidade adquirida.

Há abatimentos também para filet mignon suíno congelado, cortes especiais suínos, bisteca suína resfriada ragu de carne suína congelado, dentre outras opções.