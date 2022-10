Sinduscon-CE conta 80 anos de história da construção civil cearense em novo livro

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) lançou, ontem (18), na sede da Fiec, o livro "Sinduscon 80 anos - Uma História de Cidadania Urbana", que celebra o legado de oito décadas da entidade, resgatando a história de um setor que ajudou a estruturar o Ceará que conhecemos hoje.

O projeto editorial do livro traz relatos de célebres figuras que marcaram o setor, traçando uma linha do tempo da entidade.

De autoria de Francílio Dourado, a publicação, em mais de 550 páginas, ouve 37 entrevistados e conta toda a trajetória da instituição.

"O livro conta todo o legado da entidade que vem construindo o desenvolvimento, a inovação e ajudando a erguer a economia do Estado ao longo dessas oito décadas. Por isso, este 2022 precisa ser celebrado. Essa história precisa ficar documentada para as futuras gerações, por isso este livro é marcante. Merece um deleite nos seus escritos", afirma Patriolino Dias, presidente do Sinduscon-CE.

A solenidade de dessa terça-feira contou ainda com a palestra "Brasil 2023: Cenários e oportunidades", conduzida pelo economista Ricardo Amorim.





Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil