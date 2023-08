Santander recruta assessores de investimentos no Ceará

O Santander está com vagas abertas para assessores de investimentos no Ceará. Segundo o banco, em todo o Brasil, serão contratados 800 profissionais. O número de oportunidades destinadas ao Estado não foi divulgado.

As inscrições devem ser realizadas no site do projeto.

Para se candidatar, os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, com foco principal no cliente.

A certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20), concedida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) é pré-requisito; e a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) obrigatória em 90 dias e a CFP (Certified Financial Planner) é considerada um grande diferencial. O Banco também oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

“Estamos em um momento de atração de mão de obra qualificada neste processo de regionalização dos escritórios de atendimento a investidores. Esse movimento do Santander AAA, de estar mais próximo do cliente, é fundamental para termos um time de profissionais não só capacitado, mas que compreenda a realidade, cultura e peculiaridades de cada região e assim possa ofertar os produtos mais assertivos de acordo com o perfil daquele investidor”, destaca Dayane Arueira, líder Regional da Rede Norte/Nordeste do Santander AAA.





