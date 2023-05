Preço da gasolina cai em postos do Ceará e fica abaixo de R$ 5 no interior

Após a redução nos preços dos combustíveis nas refinarias, anunciada pela Petrobras, o mercado revendedor do Ceará está, gradualmente atualizando os valores. Nos últimos dias, alguns postos reduziram os preços, conforme verificou a reportagem do Diário do Nordeste.

Em Juazeiro do Norte, por exemplo, um posto localizado no bairro Limoeiro, está com o litro por R$ 4,85, o menor valor de que se tem registro no Ceará. Tal cotação foi confirmada nesta quarta-feira (24) pela equipe da TV Verdes Mares Cariri.

Legenda: Gasolina em Juazeiro do Norte está abaixo de R$ 5 Foto: Divulgação

Na Região Metropolitana de Fortaleza, destaque para Caucaia, onde a mínima registrada foi de R$ 5,08, em um posto localizado na Avenida Central, no Icaraí.

Fortaleza

Legenda: Posto na Av. Washington Soares vende gasolina por R$ 5,29 nesta quarta (24). Valor é o mais baixo encontrado em Fortaleza pela reportagem do Diário do Nordeste Foto: Thiago Gadelha

Em Fortaleza, o preço mínimo encontrado foi de R$ 5,29, em poucos postos, entre eles, um na Avenida Washington Soares, próximo à Universidade de Fortaleza, com Bandeira Shell. Vários outros estabelecimentos estão com valores mais altos, como R$ 5,59 e acima, o que reforça a importância de pesquisar para pagar mais barato pelo combustível.

Vale lembrar que a maioria dos postos oferece preços distintos para compra no débito/Pix e crédito.

Os dados mais recentes da ANP (Agência Nacional do Petróleo), divulgados no domingo (21), apontam que a cotação média do litro de gasolina no Ceará é de R$ 5,87, a 5ª mais cara do Brasil. No entanto, tais informações já estão defasadas ante à realidade do mercado.

RANKING DA GASOLINA NOS ESTADOS

Amazonas: R$ 6,56 Acre: R$ 6,39 Rondônia: R$ 5,98 Roraima: R$ 5,95 Ceará: R$ 5,87 Tocantins: R$ 5,77 Piauí: R$ 5,73 Alagoas: R$ 5,69 Santa Catarina: R$ 5,66 Rio Grande do Norte: R$ 5,65 Rio de Janeiro: R$ 5,59 Distrito Federal: R$ 5,57 Paraná: R$ 5,54 Goiás: R$ 5,53 Mato Grosso: R$ 5,50 Espírito Santo: R$ 5,48 Pará: R$ 5,45 Bahia: R$ 5,39 São Paulo: R$ 5,33 Maranhão: R$ 5,30 Minas Gerais: R$ 5,27 Rio Grande do Sul: R$ 5,24 Paraíba: R$ 5,22 Pernambuco: R$ 5,19 Mato Grosso do Sul: R$ 5,17 Amapá: R$ 5,14 Sergipe: R$ 5,10