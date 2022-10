Novo hospital da Unimed inicia atendimento pediátrico nesta segunda em Fortaleza

Os atendimentos de emergência pediátrica da Unimed Fortaleza, a partir desta segunda-feira (17), passam a ser realizados no novo hospital Unimed Sul, na Av. Almirante Maximiniano da Fonseca, 44, no bairro Luciano Cavalcante.

A cooperativa informou que, no último fim de semana, os pacientes infantis internados no Hospital Unimed foram transferidos para a nova unidade. Com isso, o Centro Pediátrico, que fica na Rua Padre Chevalier, 746, no bairro Joaquim Távora, encerrará suas atividades de emergência pediátrica.

Já o Hospital Unimed será reestruturado para se tornar, cada vez mais, um centro focado em alta complexidade, informou a empresa.

O novo hospital recebe investimentos de R$ 190 milhões. Serão, inicialmente, 100 leitos. Na fase seguinte, prevista para janeiro de 2023, o número de leitos deve passar para 195.

