Lucro do FGTS: Caixa começa a pagar valores; saiba consultar

A Caixa Econômica já começou a creditar a distribuição do lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) nas contas dos trabalhadores.

Nesta segunda-feira (25), já foi possível verificar no extrato do FGTS os valores, que constam como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2021".

O que é o lucro do FGTS?

Iniciada em 2017 para fortalecer a rentabilidade do Fundo, a distribuição dos lucros ocorre uma vez por ano e é feita, no máximo, até o dia 31 de agosto. O dinheiro provém de operações financeiras do FGTS, como empréstimos e financiamentos. Em todo o País, serão distribuídos R$ 13,2 bilhões.

Quem tem direito?

Todos os trabalhadores com contas no FGTS que possuíam saldo no dia 31 de dezembro de 2021.

Quanto vou receber?

Confira algumas simulações abaixo.

Quem tinha R$ 1.000 recebe R$ 27

Quem tinha R$ 5.000 recebe R$ 137

Quem tinha R$ 10.000 recebe R$ 274

Quem tinha R$ 50.000 recebe R$ 1.374

Quem tinha R$ 100.000 recebe R$ 2.748

Como calcular?

Para saber o valor, basta multiplicar o saldo no dia 31 de dezembro de 2021 pelo índice 0,02748761.

É possível sacar o dinheiro?

As condições para saque do lucro do FGTS são as gerais. Portanto, só quem se enquadrar nestas situações poderá retirar o dinheiro. Veja a lista abaixo:

Demissão sem justa causa;

Rescisão por acordo entre empregador e empregado;

Compra da casa própria;

Complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio;

Complementar pagamento de imóvel financiado pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação);

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Por fechamento da empresa;

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior;

Rescisão por aposentadoria;

Em caso de desastres naturais;

Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias;

Trabalhadores com 70 anos ou mais;

Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV;

Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave;

Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada;

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque.

COMO CONSULTAR SALDO DO FGTS?

APP FGTS, disponível nas principais lojas de aplicativo android e iOS;

Site da CAIXA (fgts.caixa.gov.br);

Internet Banking CAIXA, para os clientes do banco;

Telefone: 0800 726 0207

Para fazer a consulta pela internet fazer um cadastro e informar o CPF ou o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador.

