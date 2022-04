Irauçuba receberá nova indústria calçadista; 350 empregos previstos

O município de Irauçuba, no norte do Estado, receberá uma nova unidade industrial da Paquetá Calçados.

A Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) assinou convênio com a Prefeitura de Irauçuba para a construção de um galpão industrial de mais de 2 mil m² e infraestrutura básica para abrigar o empreendimento calçadista.

A previsão é que a nova fábrica gere 350 empregos diretos.

Serão investidos, no total, R$ 11 milhões. O investimento inicial será de R$ 3 milhões, com recursos da própria Adece e contrapartida financeira da prefeitura. Já a empresa privada deve aportar R$ 8 milhões.

Informações do Núcleo de Inteligência da Adece apontam que os investimentos projetados deverão gerar um impacto de quase R$ 7,6 milhões no PIB do Estado.