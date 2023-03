'Há planos de expansão para o Porto do Pecém', diz Hugo Figueirêdo

A gestão do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) está "continuamente avaliando a necessidade de expandir o porto", segundo Hugo Figueiredo, presidente do Cipp, entrevistado com exclusividade pelo Sistema Verdes Mares.

Na atual configuração, o porto tem uma capacidade de movimentação de 30 milhões de toneladas/ano e, conforme Figueirêdo, está operando com dois terços desse potencial, em média.

"Nós temos a possibilidade de ter um crescimento dessa movimentação de cargas e, além disso, podemos expandir para adequar a exportação do hidrogênio verde", projeta o executivo.

Outra mudança prevista é para o píer 2, que hoje está voltado para regaseificação do gás natural importado. O presidente do Cipp afirma será feita uma adequação na área para a exportação da amônia verde e do etanol verde, que são os carregadores de hidrogênio.

O terminal multiúso, que hoje faz a movimentação de contêineres, cargas da CSP e demais produtos, também pode ser expandido, "dentro do planejamento para abrigar a conclusão da Transnordestina, um projeto importantíssimo para o Ceará, que vai fazer a conexão de uma área produtora de grãos do Piauí, passando por Pernambuco, até chegar ao Pecém".

Venda da CSP

Figueirêdo avaliou positivamente a venda da CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém) para a ArcelorMittal, em especial por conta da expectativa de aceleração da transição energética na indústria, agora chamada de ArcelorMittal Pecém.

"Hoje a CSP produz o aço a partir do carvão no seu alto forno, e a Arcelormittal já pretende, nos próximos anos, substituir o carvão pelo gás natural", diz.

