Fortaleza terá 1º coworking do Brasil com creche para pets

Reforçando o crescimento do setor pet, Fortaleza ganhará o primeiro coworking do Brasil com espaço exclusivo para animais de estimação. O empreendimento fica na Aldeota e será inaugurado nesta quinta-feira (13).

O projeto é de Ticiane Parente que, após ter sua primeira filha, decidiu empreender e unir duas paixões: o coworking, segmento em que atua há mais de 12 anos; e a cadelinha Lilica - que, por sinal, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Segundo a empresária, já existem opções de coworking que aceitam animais, no entanto, nenhum possui uma área exclusiva para os bichinhos.

Com quase 300 metros quadrados, o Casulo, nome do empreendimento, terá uma creche para pets, com recreador e adestrador. No pavimento acima, os tutores têm acesso a um espaço de trabalho compartilhado convencional, com salas executivas, sala de reunião, etc.

Além disso, haverá um consultório veterinário para locação e outro para receber psicólogos, com foco em terapia assistida por animais.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil